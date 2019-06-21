Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких гостей II Европейских игр

Панно "II Европейские игры 2019 года", изготовленное из мореного дуба, которому около полутора тысяч лет, подарил высоким зарубежным гостям континентальных игр, которые стартуют 21 июня в белорусской столице, Александр Лукашенко. Данный материал считается уникальным и используется исключительно для оформления изысканных и дорогих интерьеров, пояснили в его администрации. На панно закреплены медальоны, символизирующие 15 видов спорта, представленных на мультиспортивном форуме в Беларуси.

А во второй половине дня президент принял высоких зарубежных гостей во Дворце Независимости, передает пресс-служба главы государства. Обращаясь к участникам торжественного ужина для глав государств, правительств, высоких гостей в честь открытия II Европейских игр, Лукашенко в очередной раз поблагодарил их за посещение РБ. "Для нас это весьма почетно и выгодно со многих позиций, в том числе и коммерческих", - признал президент, добавив, что если гостям понравится в республике, "то об этом узнают, услышат ваши родные, близкие, бизнес-круги". Он выразил надежду, что зарубежные гости проникнутся красотой белорусской земли и душевностью народа, увезут с собой самые хорошие воспоминания.

В числе гостей на торжественном приеме присутствовали президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.

В мероприятии приняли участие руководители международных олимпийских структур, включая президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича. Были приглашены и руководители интеграционных объединений: председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Среди высоких гостей во Дворце Независимости были также председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери.

После завершения мероприятия президент Беларуси и зарубежные гости отправились на церемонию открытия II Европейских игр.