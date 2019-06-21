Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью глава Чеченской республики Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы, который ему вручил 21 июня президент РБ Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

Указ о награждении Рамзана Кадырова был подписан еще в августе 2018 года. Как уже сообщал "СОЮЗ", руководитель Чечни принимал самое активное участие в освобождении граждан РБ из ливийского плена. Один из них - Вячеслав Качура - вернулся на родину в начале февраля прошлого года. Он был последним из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года.

Приветствуя Рамзана Кадырова на белорусской земле, Александр Лукашенко нашел очень много теплых слов и в адрес главы республики, и его щедрого и самоотверженного народа. "Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах", - сказал глава белорусского государства. Президент РБ поделился и своей давней мечтой: побывать в горах Чечни, Дагестана и других кавказских регионов. "Для меня интересно побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди", - сказал президент.

В свою очередь Рамзан Кадыров поблагодарил за теплое отношение к нему и отметил позитивные изменения в Беларуси со времени его прошлого приезда. А разговор c президентом он начал с шутки, которая подчеркнула особые личные отношения собеседников. "У меня есть просьба от своего брата, Виктора Лукашенко, передать вам слова приветствия. Он давно не видел вас. Сегодня мы вместе завтракали", - с улыбкой сказал Кадыров.

Взаимоотношения Беларуси с Чечней, по его словам, развиваются в самых различных сферах, включая культуру и спорт. Он поздравил белорусскую команду с недавней победой в турнире, который состоялся в Чечне. Речь шла о победе команды отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД в открытом чемпионате по тактической стрельбе памяти первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что его дядя - председатель Совета алимов Северо-Кавказского федерального округа Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров - попросил передать Лукашенко большой привет и слова благодарности за поддержку и помощь, которую он всегда оказывал чеченцам и всем кавказцам. "У нас в республике, и на Кавказе, в России в целом вас любят, уважают и ждут. У нас есть и горы, и леса. Думаю, что вы выберете время и посетите республику", - с кавказским гостеприимством резюмировал глава Чечни, который будет сегодня присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.