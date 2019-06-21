Медведев назвал торговые войны причиной нестабильности в мире

Новости

В Кузбассе рядом с закрытой шахтой появились глубокие провалы 14:43
Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов 14:31
Главный диетолог рассказала, как правильно питаться в Москве 14:30
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси 14:20
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве 14:08
Один человек погиб при столкновении четырех автомобилей под Пензой 14:04
Дмитрий Медведев рассказал о потерях в $2,5 трлн из-за кибератак 14:02
В Петрозаводске медвежонок забрался на спортивную площадку 13:58
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру 13:56
В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом 13:55
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей 13:49
Женская сборная России по гандболу узнала соперников на ЧМ-2019 13:41
В Алуште гидроцикл бросил "банан" с людьми в 800 метрах от берега 13:40
В Казани спасли младенца, родившегося с внутренними органами наружу 13:37
В Петербурге ветераны 22 июня будут ездить по городу бесплатно 13:33
Минск и Белград нацелены на развитие экономического взаимодействия 13:31
В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии" 13:22
В Петербурге поисковики вручат потомкам героя его вещи с поля боя 13:19
Песков рассказал о графике президента на июнь 13:12
Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета 13:11
Шеф-повар рассказал, как приготовить безупречную окрошку 13:10
Эксперимент с кошельком показал, где живут самые честные люди 13:05
В Нью-Йорке 130 гитар Дэвида Гилмора ушли с молотка за рекордную сумму 13:01
Лукашенко призвал улучшать отношения с Великобританией 13:00
Александр Беглов открыл форум "IT диалог" в Стрельне 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 13:20
Рубрика: Экономика

Медведев назвал торговые войны причиной нестабильности в мире

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на экономической конференции "Россия - Африка". Подходы к решению глобальных проблем России и государств этого континента близки, считает глава правительства. В связи с этим он назвал необходимым искать ответы на вызовы вместе. Среди этих вызовов - торговые войны, которые ведут некоторые страны.

"Чтобы сохранить лидерство, вчерашние защитники свободной торговли сегодня используют зачастую нерыночные методы конкурентной борьбы - от протекционизма до торговых войн", - констатировал Медведев.

Путин ответил китайской мудростью на торговые войны США и Китая

Последствиями такой политики становятся нестабильность товарно-сырьевых рынков, мировых финансов, рост долговой нагрузки, неравенство как экономическое, так и социальное, а также технологическое цифровое.

Позиции России и стран Африки близки. "Мы разделяем мнение, что в международных делах должны быть общие, единые правила игры, признаем главенствующую роль ООН, Совета Безопасности", - заявил Медведев. Необходимо искать ответы на глобальные вызовы вместе, призвал он.

По словам главы правительства, Россия ценит позицию стран Африки, которые дистанцируются от многочисленных антироссийских выпадов на международной арене.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Торговые войны могут затормозить развитие "зеленой" энергетики

Дмитрий Медведев, кроме того, отметил происходящую трансформацию системы мировой торговли и смещение центров экономического роста в развивающиеся страны. По его оценке, страны Африки, благодаря улучшению делового климата и экономическому росту, становятся привлекательными для инвестиций, в том числе в высокотехнологичных сферах.

На "полях" конференции премьер-министр также встретился с президентом и председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедиктом Орамой.

Экономика ВЭД Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"
В Совфеде призвали россиян воздержаться от поездок в Грузию
Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Эксперты предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД
Назван самый смертельный вид рака в России