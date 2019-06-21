Медведев объяснил причины протестов в Грузии

Раздувание антироссийской истерии может обернуться реальными проблемами для экономики Грузии, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя последние события в Тбилиси и высказывания на этом фоне ряда грузинских политиков.

Глава правительства охарактеризовал как непрофессиональные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на своей странице в Facebook назвала Россию оккупантом и врагом. "Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию", - сказал он.

В Грузии происходят политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти, подчеркнул Медведев. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - добавил премьер. Это было использовано, чтобы столкнуть две политические силы, оказать давление на парламент, а по возможности - взорвать нынешнюю политическую систему страны.

- Все это сопровождается комментариями таких политических клоунов, как Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс, - отметил глава российского правительства.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что грузинский народ во всем разберется. При этом премьер предупредил, что раздувание антироссийской риторики может привести к тому, что россияне, которые сейчас в большом количестве посещают Грузию, перестанут ездить в эту страну. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - заявил он.