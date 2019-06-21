Медведев: РФ и Беларусь в вопросах интеграции "говорят на одном языке"

В вопросах интеграции Россия и Беларусь наконец-то говорят на одном языке, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Встреча глав правительств состоялась в пятницу в Минске, где сегодня проходит открытие II Европейских игр.

До того, как направиться на торжественную церемонию, Медведев и Румас провели переговоры, центральной темой которых стало преодоление разногласий для дальнейшего строительства Союзного государства.

"Переговоры прошли хорошо, - рассказал российский премьер. - Мы понимаем друг друга, слышим друг друга, и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке".

Вопросы интеграции он "разложил" по трем "корзинам". В первую те, по которым стороны одинаково понимают суть и сроки внедрения. Во вторую темы понятные, но надо определиться со сроками. И лишь небольшая часть проблем из третьей "корзины" в силу политико-юридических причин требует дополнительных консультаций, в том числе на уровне президентов.

"Первые две корзины на порядок больше, чем третья", - заверил Дмитрий Медведев.

Сергей Румас подтвердил - речь идет всего о 2-3 вопросах, но вопросы эти самые тяжелые. Он также добавил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны дорожные карты по секторам экономики. Правительства должны их согласовать к ноябрю, после чего начнется большая работа по приведению законодательств в соответствие, чтобы общие рынки могли заработать в полную силу.

"Когда мы говорим об общих, или даже по некоторым секторам единых рынках, то понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования. И не важно: они зарегистрированы в Российской Федерации или в Республике Беларусь", - заявил белорусский премьер.

Это означает одинаковое налогообложение, элементы бюджетной политики, равные цены на энергоносители, равные регуляторные правила. По словам Дмитрия Медведев, работа по большому интеграционному проекту Союзного государства будет завершена, когда государства необратимым образом изменят свои законодательства.