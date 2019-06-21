Власть
21.06.2019 20:28
Текст: Владимир Кузьмин (Минск)

Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована

Фото: Сергей Куксин/РГ
Медведев: РФ и Беларусь в вопросах интеграции "говорят на одном языке"

Правительства России и Беларуси в июле намерены передать на рассмотрение президентов пакет согласованных шагов для активизации интеграционных процессов в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, к ноябрю можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив", - оценил он дальнейшие перспективы. Значительная часть вопросов согласована, но президентам, по его словам, предстоит найти самые сложные решения, в том числе политико-правовые.

Белорусский лидер рассказал, что в самое ближайшее время вместе с президентом Владимиром Путиным сможет оценить подготовленные кабинетами министров предложения. В частности, он ожидает Путина в Минске 30 июня на закрытии II Европейских игр. Затем в Санкт-Петербурге 16-18 июля состоится очередной Форум регионов России и Беларуси. "И уже, когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим", - сообщил Лукашенко.

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