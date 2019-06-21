Минобрнауки запустило приложение для абитуриентов

Стартовала приемная кампания в вузы. По данным Минобрнауки, ежегодно около миллиона человек в России подают документы на направления бакалавриата и специалитета на бюджетную и платную формы обучения.

Чтобы абитуриентам было удобнее выбирать вуз и следить за процессом поступления, образовательное ведомство запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала "Поступай правильно". Аудитория портала: выпускники школ и колледжей, их родители, учителя школ.

Что нового появилось? Создан персонифицированный личный кабинет, который позволит "подогнать" контент портала под запросы пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных и баллов ЕГЭ.

Стал гораздо удобнее "Календарь абитуриента": теперь в мобильном приложении можно установить уведомления-"напоминалки", чтобы не пропустить важные даты приемной кампании - окончание приема документов, день, когда вывешиваются списки, дни зачислений по разным формам обучения.

В новом разделе "Инфоблок" - вся необходимая информация от подготовки к сдаче ЕГЭ (ведь впереди вторая волна экзамена) до выбора будущей профессии: и на сайте, и в приложении доступен справочник перспективных профессий по версии Минтруда России и Роструда.

Знаешь, кем хочешь быть, но не знаешь, где этому учат? Не беда. Открывай раздел профессии, ищи нужную и выбирай вуз. Решил быть агрономом? Отлично. Бакалавриат по направлению "Агрономия" есть в 20 вузах, представленных в разделе, о каждом можно узнать все необходимое. И так по любой профессии. Кстати, база вузов охватывает 1192 государственных и негосударственных образовательных организаций высшего образования со всеми филиалами.

Важно, что "визитная карточка" каждого вуза - это уникальные данные, собранные из ведомственных информационных систем и подтвержденные самим вузом. Например, стоимость проживания в общежитии и количество доступных мест для первого курса.

Еще одна фишка - геолокация. Учебные корпуса и даже общежития вузов можно увидеть на карте.

Также пользователям доступен "Калькулятор ЕГЭ": вводишь свои баллы и сервис подбирает все вузы и направления, куда ты потенциально проходишь.

В будущем портал "Поступай правильно" станет одним из основных элементов суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", который Минобрнауки планирует вводить на Едином портале госуслуг.