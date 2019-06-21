На съемках сказки "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй человека ранили ножом

В Англии на съемках ремейка экранизации сказки Роальда Даля "Ведьмы", где актриса Энн Хэтэуэй исполняет главную женскую роль - Верховной Ведьмы, произошел инцидент, в результате которого ранен человек.

Как передает Variety, на съемочной площадке студии Warner Bros. в Ливесдене, графство Хартфордшир, одному из членов съемочной группы был нанесен удар ножом в шею.

Как уточняет со ссылкой на заявление полиции издание, ЧП произошло в половине первого пополудни. Пострадавший был госпитализирован на "скорой", нападавший задержан.

Предполагается, что злоумышленник и его жертва были знакомы.

На студии от комментариев пока воздержались. Представитель актрисы также не стал конкретизировать, находилась ли она на площадке в момент инцидента.

Расследование продолжается, с целью выяснения всех обстоятельств. Студия временно закрыта.

Российская премьера фильма анонсирована на 15 октября 2020-го.