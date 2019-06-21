Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы. Коэффициент летальности при этом типе онкологии составил 39,9%, передает RT.

На втором месте (по данным за 2018 год) по частоте смертей пациентов находится рак печени - это чуть более 38%, на третьем - злокачественные опухоли пищевода (29,9%).

Четвертое место связано со смертностью от новообразований в трахее, бронхах и легких (21,9%), пятое - с раком глотки (17,3%).

Меньше всего случаев смерти (от 0,4% до 3%) зарегистрировано от рака кожи (исключение - меланома), молочной железы, матки, щитовидной железы и губы.

В целом показатель смертности от рака в России составил 6%.