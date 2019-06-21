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21.06.2019 07:12
Рубрика: В мире

Небольшая царапина на носу женщины оказалась признаком онкологии

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

35-летняя преподаватель йоги из Тулузы в течение нескольких месяцев принимала злокачественное новообразование за обычную царапину. В результате женщину трижды прооперировали, передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что француженка обнаружила царапину на носу в 2018 году и не придала ей значения. Однако повреждение долго не заживало, периодически кровоточило, и женщина обратилась к врачу. В итоге пациентку отправили домой с антибактериальным кремом, заподозрив у нее инфекцию.

Фото: pixabay
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При повторном обращении к медикам выяснилось, что у француженки базалиома - немеланомный рак кожи. Женщине провели три сложные операции, в том числе по удалению кончика носа.

Как призналась француженка, солнцезащитными кремами она пользовалась крайне редко.

- У меня смуглая кожа, нет веснушек, поэтому специальными средствами я не пользовалась. Разве что иногда в летнее время. Сейчас я полностью пересмотрела свое отношение к загару, - пояснила 35-летняя женщина.

В мире Европа Франция Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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