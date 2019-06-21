Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребкредитовании

Министр экономического развития России Максим Орешкин сказал, что пора остановить увеличение "пузыря" в сфере кредитования микрофинансовыми организациями.

Он возник из-за неспособности людей выплачивать кредиты, выданные под высокие проценты организациями, сказал он телеканалу "Россия-24".

Он уточнил, что в микрофинансовых организациях выдают кредиты под один процент в день, и это - "ужасная цифра", и люди, попав в такие долговые ямы, не могут из них выбраться.

По словам Орешкина, рост "пузыря" надо остановить, и одновременно надо решить, как работать с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию из-за кредитов.

Он также отметил, что у депутатов Госдумы есть некие предложения для улучшения ситуации.