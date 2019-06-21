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21.06.2019 10:55
Рубрика: Культура

Панфилова, Шахназарова и Меньшова наградили за экранизации

Текст: Сусанна Альперина
В Москве в особняке на Волхонке - улице истории и музеев - прошла церемония открытия Первого фестиваля экранизаций "Читка".
Фото: пресс-служба фестиваля "Читка" Фото: пресс-служба фестиваля "Читка"
Фото: пресс-служба фестиваля "Читка"

Особняк на Волхонке - здание бывшей Первой Московской мужской гимназии, а сегодня - дом проекта "Коллектив" - словно создавал настроение и атмосферу. При входе в зал был выставлен приз фестиваля, прототипом которого стала скульптурная композиция "Весть", которую можно увидеть в Брюсовом переулке. Авторы скульптуры, что представляет собой фигуру льва - символа солнца, могущества и силы и ангела - посланника, несущего добрую весть, - Александр Лягин и Сергей Мольков. По задумке организаторов, статуэтка должна принести благую весть каждому победителю.

Фото: Юрий Лепский
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Первые три приза были вручены уже на открытии. "За вклад в искусство киноэкранизации" наградили народного артиста, режиссера Глеба Панфилова, на счету которого "переносы на экран" таких литературных произведений, как "Васса" и "Мать" Максима Горького, "В круге первом" Александра Солженицына , "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова, "Без вины виноватые" Александра Островского" и другие. В настоящий момент Глеб Панфилов работает над фильмом по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

"Когда я смотрел на экране фрагменты фильмов с моим участием, казалось, что все произошло это не со мной, но тем более я благодарен за этот приз", - поделился Панфилов с собравшимися. Кстати, прославленный режиссер в этом году отметил юбилей.

Приз за первый российский блокбастер, снятый по сценарию бестселлера, вручили Владимиру Меньшову за "Ночной Дозор". Почему ему? Мэтр объяснил сам со сцены: "Эту награду я должен буду вручить Тимуру Бекмамбетову", но пока она пусть побудет у меня. А также обязательно хочу поблагодарить Константина Эрнста, без него не получился бы такой замечательный фильм". Писатель Сергей Лукьяненко - автор "Ночного" и "Дневного дозоров" - вышел на связь с гостями и участниками фестиваля по скайпу. Он поприветствовал начинание, тем более что, скорее всего, будет тесно сотрудничать с "Читкой" и в дальнейшем - сейчас готовится сразу несколько новых экранизаций его произведений.

Еще один специальный приз получил генеральный директор, председатель правления Киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров - "За многолетний вклад в объединение литературы и кино". Когда был показан видеоряд - сколько экранизаций было снято за всю историю "Мосфильма" - присутствующие почувствовали и уважение, и гордость. Вспомнили и о недавней успешной экранизации Карена Шахназарова романа Льва Толстого "Анна Каренина". "Этот удивительный фестиваль наконец-то объединит кино и литературу", - дал напутствие "Читке" Карен Шахназаров, предварительно посетовав, что связи между двумя видами искусства в последнее время были нарушены.

"Наш фестиваль призван начать необходимый диалог между литераторами и кинематографистами", - сказал со сцены Егор Бероев, ведущий первой церемонии открытия фестиваля экранизаций. Его соведущей стала блестящая актриса Александра Урсуляк. Председатель жюри Сергей Урсуляк пошутил со сцены по поводу семейственности - на самом деле он узнал, что его дочь будет ведущей за четверть часа до начала мероприятия. В жюри "Читки" вошли актриса Алена Бабенко, режиссер Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Фото: kinopoisk.ru
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Идея проведения фестиваля поддержана Департаментом кинематографии министерства культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и департаментом культуры Москвы. Организатором фестиваля выступила компания Red Carpet Studio.

Впереди - три дня работы. Просмотры, деловая программа... А 22 июня, в День памяти и скорби, в рамках фестиваля экранизаций "Читка" пройдет Вечер памяти, на котором выступят такие звезды нашего кино, как Василий Лановой, Игорь Петренко и Анна Банщикова. В центральном парке Москвы "Зарядье" покажут две экранизации повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие" 1972 года (режиссер Станислав Ростоцкий) и 2015 года (режиссер Ренат Давлетьяров). Зрители также прослушают военные воспоминания, стихи и песни под звуки симфонического оркестра с солистом лауреата Международного конкурса П.И. Чайковского Павлом Милюковым. Также участники и гости вечера почтут память павших минутой молчания.

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