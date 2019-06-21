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21.06.2019 18:33
Рубрика: Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Текст: Мария Агранович
Стартовала приемная кампания. Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.

Отметим, в прошлом году топ-3 был точно таким же, только мест было меньше: для будущих учителей и работников образования было выделено почти 46 тысяч мест, для программистов - 29,5 тысячи, а для поступающих на направление сельского хозяйства - чуть больше 24 тысяч мест.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Итак, правят бал педагоги. К тому же они попали в двадцатку самых востребованных профессий по результатам опроса ВНИИ труда. В чем секрет? Профессия учителя всегда была востребована со стороны государства, но вот ответное движение - спрос - был далеко не всегда.

Более того, свежо в памяти и то, что контингент педвузов ещё совсем недавно состоял из тех, кто просто не смог никуда поступить, и чтобы не терять год, пошёл в педагогический. Что изменилось сегодня? Об этом - проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат:

- Увеличение мест на педагогические направления связано в первую очередь с необходимостью подготовки новых кадров для новой школы. Такой, которая будет работать в условиях информационного общества и возникающих инноваций в сфере образования. Компетенции, умения, которые получает выпускник вуза с дипломом педагога, нарасхват не только в обычных школах, но и в других образовательных организациях, например, корпоративных университетах, частных школах и других организациях, где компетенции педагога полезны, особенно в сфере работы с персоналом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Кроме того, в условиях порой нестабильной экономической ситуации работа в школе все же обеспечивает стабильный заработок. В Москве он достаточно высок. Средняя зарплата выпускников МГПУ, например, 88 тысяч рублей. Это тоже делает сферу образования привлекательной. Уверен: рост бюджетных мест в педагогике - двустороннее движение. Тут и госзаказ на специалистов, и интерес к профессии у выпускников школ. История о том, что в педвузы идут по остаточному принципу, от безысходности - это уже давно неправда. Средний балл ЕГЭ поступающих в педвузы сегодня говорит сам за себя. МГПУ в прошлом году преодолел отметку в 80 баллов. Очень высокий показатель. Просто педагогическая работа становится престижной. И судя по анализу прошлых приемных кампаний, эта тенденция идёт по всей стране.

Кстати

По данным Минобрнауки, наибольшим спросом у абитуриентов 2018 года пользовались именно программы бакалавриата "Педагогическое Образование". Сюда было подано почти 130 тысяч заявлений. На втором месте "Экономика" - 124 тысячи, на третьем - специалитет "Лечебное дело", где было почти 90 тысяч заявлений.

Общество Образование Реформа образования
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