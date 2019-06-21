Главный диетолог рассказала, как правильно питаться в Москве

Половину рациона питания москвича должны составлять овощи, фрукты и ягоды. Такое мнение высказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Ее слова приводит агентство "Москва". Такой подход к питанию позволит выдержать высокий ритм мегаполиса.

Стародубова также рассказала о простом способе контролировать количество съедаемой пищи. Речь идет о так называемой тарелке здорового питания. 30 процентов на ней должны занимать овощи или блюда из овощей, 20 процентов - фрукты и ягоды, 25 процентов - цельнозерновые и бобовые и еще 25 процентов - источники полноценного белка: мясо, рыба, яйца и нежирные молочные продукты. Но на размер порции должен влиять возраст и уровень физической активности человека.

"Отсутствие адекватной физической нагрузки в сочетании с высоким нервным напряжением еще больше усугубляет негативное влияние на здоровье", - отметила врач.

При этом она обратила внимание на тот факт, что даже небольшая физическая нагрузка не только сжигает калории, но и поднимает настроение.