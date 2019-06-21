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21.06.2019 03:21
Рубрика: Культура

Солдатик

Поэт Андрей Анпилов рассказывает о юноше, который не успел стать поэтом
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 133(7891)
Героя сегодняшнего выпуска "Календаря поэзии" нет в списках литераторов, павших на войне. Его имени не нашел я и в синодиках погибших. Даже в списках пропавших без вести 22-х летнего москвича нет.
Студент ИФЛИ Георгий Вайнштейн в 1941-м ушел на фронт, оставив на столе перевод плача Ярославны. Фото: Из архива автора

И мы не узнали бы о нем никогда, если бы не письмо поэта Андрея Анпилова.

"Жорик Вайнштейн родился в 1919 году. Сто лет прошло.

Есть фото 1924 года, в Берлине. Может, отец там работал по торговой линии. Детство было сравнительно золотое, книжное. Один ребенок на всю семью, на двух сестер и брата. Дядя Федя запретил себе завести своих детей, чтобы вся его любовь досталась Жорику.

В сущности, про мальчика почти ничего не известно. Папа Вайнштейн довольно рано испарился, или посадили.

Мальчик учился в ИФЛИ с 1939-го, писал стихи, в 1941-м ушел добровольцем на войну и не вернулся.

Немного стихотворений осталось и перевод плача Ярославны из "Слова о полку Игореве".

В Сети нашел два фрагмента из мемуаров.

"...Есть в списке и Жора Вайнштейн. Он вспоминается пухленьким маменькиным сыночком. Они жили вдвоем с матерью, отца у Жоры не было. Мать его боготворила и частенько провожала в школу.

Георгий пропал даже из списков пропавших без вести

Жорик ушел на фронт и пал смертью храбрых в бою.

Потом мы все узнали, что мама Жорика не вынесла горя. Она выбросилась из окна той комнаты, где так счастливо жила до войны со своим единственным сыном..."
Посаженный в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости, он снился Пушкину

"Жора Вайнштейн тоже был эрудитом, из числа ходячих энциклопедий. Хорошо знал немецкий, переводил Гейне, писал и сам стихи..."

"Их (нескольких друзей мемуариста, ифлийцев (А.А.) стихи были книжные. В них не было никакого бряцания оружием и "всех победим"... Их мир - это мир одиноких чудаков, способных страдать, но неспособных на зло. Фигуры их сугубо штатские, они были освобождены не только от армии, но даже и от физкультуры. Они были несколько странными - то, что называлось "заумными", и трудно представить, что им могла предложить грядущая эпоха, если бы они остались живы..."

Георгия Вайнштейна не вспоминают в кругу сокурсников и тех, кто был чуть моложе, и кто вернулся стихами - Когана, Кульчицкого, Майорова.

В РГАЛИ, кстати, есть записка рукой Бориса Пастернака: "Пропустить на мой вечер студентов Павла Когана и Георгия Вайнштейна..."

Дядя Федя никого не ставил ни во что - ни меня, ни кузена моего Леню, ни отца моего, художника.

Вот только Жорика вспоминал. Без подробностей, без сюжетов и характеристик.

Просто вздохнет ни отчего - "Жорик, Жорик..."

Георгий Вайнштейн в возрасте пяти лет. Фото сделано в Берлине, в 1924 году. Фото: Из архива автора

Стихи, что остались от Жорика, - с печатью дара, хотя еще неизвестно, какого. Переводчик бы вышел точно, судя по ученому складу, литературовед бы получился нерядовой.

А может, и настоящий поэт.

Жаль, что сохранившаяся тетрадь - школьная еще. Стихи памяти Кирова, первое мая, лирика, перевод, проба сюжета... С этими вещами Жорик пришел в ИФЛИ. Много совсем детского и газетного, взвейтесь-развейтесь.

Видно, что на слуху девятнадцатый век, Лермонтов. И двадцатый: Маяковский, Багрицкий, Светлов.

Опыта еще никакого, одни предчувствия. Ветер, буря, шторм, пурга.

Не обманули предчувствия:

"Белым снегом засыпает

Чёрные ресницы..."

Стихотворений последних лет не осталось, что не значит, что их нет нигде. Может, их отдавали писательнице Дубинской, когда она собиралась писать книгу о Жорике. Может, где-то в архивах...

От семьи Жорика не осталось никого кровного.

Всё, кажется, было за то, чтобы Жорика забыли все и навсегда.

Но не все его забыли.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Одинокая тетрадь
Дмитрий Шеваров: Многие до сих пор ждут вестей о без вести пропавших

Вечер

Мутный вечер, звёзды светят,

Грохают трамваи,

И толкает в спину ветер,

Думать помогает.

Ветер яростный и грозный -

Злобно рвёт и мечет,

Он срывает с неба звёзды,

Словно это свечи.

Он бушует и рыдает,

Он ревёт и злится...

Белым снегом засыпает

Чёрные ресницы.

В небе матовым кораллом

Светит месяц тускло.

Только... отчего вдруг стало

Тяжело и грустно?

Знать, не даром дико воет

Ураган могучий.

Над моею головою

Понависли тучи...

Георгий Вайнштейн,1938

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