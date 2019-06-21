Правительство готовит адресное повышение пособия по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей в месяц до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев собрал совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за детьми. Сегодня женщины в декретном отпуске после достижения ребенком 1,5 года получают в месяц мизерное пособие в размере 50 рублей. На это обратили внимание депутаты Госдумы в ходе ежегодного отчета правительства. Норма была установлена 25 лет назад как временная компенсация, но осталась в законодательстве. Эта сумма с 1994 года ни разу не индексировалась. "Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду, - заявил председатель правительства. - Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно". Если сегодня более 2,2 миллиона человек в стране получают пособие на детей до полутора лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка, то пособия в размере 50 рублей приходят к 1,8 миллиона наших граждан. В год затраты государства на эти выплаты составляют около 1,5 миллиарда рублей.

При этом большинство семей с детьми в России относятся к категории нуждающихся. "Свыше половины многодетных семей во всех регионах, по официальным данным, находятся за чертой бедности и, по данным министерства труда, доход трех четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина", - подчеркнул Медведев необходимость их финансовой поддержки. Как заметил премьер-министр, если раньше она обеспечивалась по принципу "всем понемногу, зато поровну", то сейчас поддержка должна быть адекватной по объему и учитывать реальные нужды семей. Чтобы устранить несправедливость, правительство вынесет на рассмотрение главы государства инициативу о значительном увеличении пособия и его адресности. "Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня", - рассказал премьер.

Этот уровень требует отдельного расчета, для чего глава правительства и собрал совещание, пригласив на него в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министра труда и социальной защиты Максима Топилина и министра экономического развития Максима Орешкина. "Нужно определить механизм таких выплат, которые могут быть построены по-разному. Обязательства могут строиться по-разному, - подчеркнул Медведев. - Это нужно будет обсудить нам и нужно будет окончательно обсудить с регионами, для того чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим, но не создавал каких-то дополнительных проблем, регионам в том числе".