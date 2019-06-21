Президент ОКР: У Европейских игр большое будущее

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что проект Европейских игр ждет большое будущее.

В пятницу в Минске состоится церемония открытия вторых летних Европейских игр. Соревнования, в которых примут участие 225 российских спортсменов, продлятся до 30 июня.

"Каждый вид спорта имеет маркетинговую стратегию и привлекательность. Чемпионат мира по футболу - это топ-турнир, мировое событие. Олимпиада - мультиспортивное соревнование, которое привлекает все 208 национальных олимпийских комитетов. Ценность маркетингового продукта тоже очень высока. Европейские игры проходят всего во второй раз, но по замыслу Европейского олимпийского комитета (ЕОК) они должны стать вторым по значимости мультиспортивным мероприятием после Олимпиады", - сказал Поздняков.

В программу Европейских игр в Минске вошли 15 видов спорта и 21 дисциплина. Глава ОКР уверен, что желающих поучаствовать станет больше.

"С годами количество видов будет увеличено, большинство федераций будет интегрировано в Европейские игры, - отметил Поздняков. - К примеру, плаванию интересно организовывать турниры отдельно. Но настольному теннису выгодно быть частью комплексных соревнований. И таких видов спорта 80 процентов".

По его мнению, еще одно преимущество Европейских игр заключается в сроках проведения соревнований. "Игры проходят за год до Олимпиады. Значит федерации по видам спорта могут проводить квалификацию к Играм, что, безусловно, привлечет топ-атлетов, а следом и зрителей. Как результат - повысится статус соревнований", - заявил президент ОКР.

"Для сравнения: Азиатские игры проходят в середине олимпийского цикла, Панамериканские игры - за год до Олимпиады, но после летнего сезона, когда большинство отборочных чемпионатов мира уже состоялось. Над проектом Европейских игр еще надо работать, но у него неплохое будущее", - добавил он.