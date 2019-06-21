Продукция Apple может подорожать из-за переноса производства из Китая

Согласно данным издания, на это повлияла торговая война между США и КНР. С точки зрения инвестиционного климата Поднебесная стала менее привлекательной для Apple, однако источник отмечает, что компания давно планировала перенос части производства.

Apple уже попросила своих поставщиков посчитать последствия "переезда" 30 процентов всех мощностей за пределы Китая. Впрочем, на перенос даже минимума производственных мощностей понадобится время - как минимум для поиска новой площадки. Кроме того, чтобы развернуть фабрику на новом месте, потребуется еще не менее 18 месяцев.

Сейчас более 90 процентов продукции Apple собирается в Китае. Компания обеспечивает работой не менее 5 миллионов человек. Вероятный переезд во Вьетнам, Малайзию, Индию или Индонезию затронет и 10 тысяч сотрудников самой Apple, которые работают в КНР. Кроме того, техника Apple может существенно подорожать из-за переноса производства.