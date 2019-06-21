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Продукция Apple может подорожать из-за переноса производства из Китая

21.06.2019,  
13:19
Текст:  Владимир Болотин
Apple планирует вывести производственные мощности из Китая в Юго-Восточную Азию. Об этом пишет Nikkei.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным издания, на это повлияла торговая война между США и КНР. С точки зрения инвестиционного климата Поднебесная стала менее привлекательной для Apple, однако источник отмечает, что компания давно планировала перенос части производства.

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Apple уже попросила своих поставщиков посчитать последствия "переезда" 30 процентов всех мощностей за пределы Китая. Впрочем, на перенос даже минимума производственных мощностей понадобится время - как минимум для поиска новой площадки. Кроме того, чтобы развернуть фабрику на новом месте, потребуется еще не менее 18 месяцев.

Сейчас более 90 процентов продукции Apple собирается в Китае. Компания обеспечивает работой не менее 5 миллионов человек. Вероятный переезд во Вьетнам, Малайзию, Индию или Индонезию затронет и 10 тысяч сотрудников самой Apple, которые работают в КНР. Кроме того, техника Apple может существенно подорожать из-за переноса производства.

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