Путин поздравил выпускников с началом взрослой жизни

Владимир Путин обратился с поздравлением к выпускникам российских школ. Видеообращение президента размещено на сайте Кремля .

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских выпускников с окончанием школы. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Сердечно поздравляю вас с окончанием школы, с началом уже взрослой, самостоятельной жизни", - заявил глава государства. Он отметил, что в эти дни сотни тысяч юношей и девушек получают аттестаты.

"Сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их", - призвал президент.

Владимир Путин отметил, что главное для выпускников - определиться с профессией и стать грамотными и востребованными специалистами для того, чтобы вносить свой вклад в развитие России.

"Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи", - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал выпускникам удачи, настойчивости и трудолюбия, чтобы их заветные мечты осуществились.

В четверг, 20 июня, по всей России прошли выпускные вечера. В этом году около 650 тысяч человек покидают стены российских школ.