Путин временно приостановил авиасообщение с Грузией

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", согласно которому авиакомпаниям временно запрещено "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии".

Правительству РФ в этом указе предписывается "принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии", а также их багажа.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию.", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Указ также коснется деятельности туристической сферы. Туроператорам и турагентам, в частности, рекомендуется "воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Напомним, что днем ранее в Тбилиси прошли массовые беспорядки, организованные оппозиционными партиями. В столкновениях пострадали около 50 человек. В свете происходящих событий Совет Безопасности РФ предупредил об опасности российских туристов, находящихся в Грузии или направляющихся туда.