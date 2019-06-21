Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией

В нем содержатся поручения правительству и ведомствам по поводу реагирования на ситуацию в Грузии, где в эти дни начались уличные беспорядки и митинги.

Документ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" размещен на сайте Кремля.

В указе говорится, что с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. "С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - сообщается в документе. Кроме того, Путин рекомендовал туроператорам на время запрета перелетов в Грузию не продавать путевки.

Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Отдельным пунктом в указе Владимир Путин поручил МИД РФ обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.

Как отмечается на сайте Кремля, документ принят "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".