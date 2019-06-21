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Рубрика: Власть

Рабочая группа скоординирует действия по приостановке полетов в Грузию

В кабинете министров РФ создана рабочая группа для координации работы с пассажирами российских авиаперевозчиков в Грузию, передает РИА Новости заявление официального представителя вице-премьера Максима Акимова.

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Минтранс и Ростуризм проработают вопросы по пассажирам, которые купили билеты из Грузии с вылетом после 8 июля.

Напомним, что в пятницу 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

При этом туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки​​​. Кабмину поручено обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

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