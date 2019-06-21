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21.06.2019 04:59
Рубрика: Общество

Ракета-носитель Ariane 5 запущена с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Ariane 5. Аппарат должен вывести на орбиту два вещательных спутника: T-16 и Eutelsat 7C.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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T-16 построен компанией Airbus Defence and Space для оператора связи AT&T. Eutelsat 7-C изготовлен калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications. Вес груза на старте составлял 10,6 тонны.

Как сообщает Arianespace, продолжительность миссии VA-248 составила около 34 минут. Оба аппарата выведены на геостационарную переходную орбиту.

Ariane 5 является одноразовой европейской ракетой-носителем, может одновременно запускать от двух до четырех аппаратов. Это пятый запуск ракеты с "Куру" в и второй с ракетой Ariane 5 в 2019 году.

Общество Космос В мире Европа Франция
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