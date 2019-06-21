Гран-при фестиваля "Зеркало" получил фильм Кантемира Балагова "Дылда"

На только что завершившемся юбилейном "Кинотавре" фильм Кантемира Балагова "Дылда" был показан вне конкурса, что правильно. Александр Роднянский, продюсер картины - президент "Кинотавра".

А вот на XXIII Международном кинофестивале "Зеркало", который только что завершился в Иваново, картина была в конкурсе. И показали ее как раз 20 июня, одновременно с выходом в российский прокат. Сегодня стало известно, что жюри присудило фильму высшие оценки - фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил Гран-при фестиваля. В этом плане жюри "Зеркала" не отстало от жюри программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Напомним, что менее месяца назад "Дылда" получила там приз за режиссуру и удостоилась высшей оценки критиков ФИПРЕССИ.

Остальные призы на "Зеркале" в этом году распределились следующим образом.

Лучшим режиссером стал Бенджамин Найштат (фильм "Красный", Аргентина-Франция-Нидерланды-Бразилия-Германия). Приз "За цельную и пронзительную игру актеров" получил создатель фильма "Бумажные флаги" Натан Амбросиони (Франция). Приз с формулировкой "За уникальный авторский взгляд" получил Эльмар Иманов за картину "Конец сезона" (Азербайджан, Германия, Грузия).

В международном жюри фестиваля в этом году работали один из самых титулованных в мире режиссеров монтажа американец Джо Бини, итальянский писатель и сценарист Маурицио Брауччи, российская актриса и режиссер Алиса Хазанова, режиссер и сценарист из Казахстана Эмир Байгазин, работающая в Америке режиссер из Белоруссии Дарья Жук.

Помимо большого международного жюри на фестивале работает жюри молодых критиков "Голос". В этом году в него вошли Катерина Белоглазова, Андрей Карташов, Асса Новикова, Гордей Петрик, Ксения Ильина. Свою награду молодые критики вручили картине "Конец сезона" (режиссер Эльмар Иманов).

Также по традиции на фестивале работает зрительское жюри, которое присуждает свою награду за один из фильмов программы российского кино "Свои". В него входят жители города Иваново и Ивановской области, следящие за российским кинопроцессом и культурными трендами. Из семи фильмов программы "Свои" зрительское жюри отметило своей наградой дебютную картину Александра Золотухина "Мальчик русский". Эта картина также участвовала в новой фестивальной программе "Кино на колесах". Показы фильма с обсуждением прошли в шести городах Ивановской области (Юрьевец, Вичуга, Кинешма, Шуя, Фурманов, Кохма). Почетный приз фестиваля "За вклад в творчество Андрея Тарковского" получил художник Рашит Сафиуллин, создавший легендарную "зону" в фильме "Сталкер".

Напомним, что новым президентом фестиваля "Зеркало" в 2019 году стал режиссер, сценарист, продюсер, дважды номинант на премию "Оскар" Сергей Бодров. "Мне кажется, что призы фестиваля были вручены справедливо, а старания команды сделать фестиваль лучше привели к желаемым результатам", - сказал он, закрывая фестиваль.

Фильмом закрытия "Зеркала" стал "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, снятый в 1996 году. Представить картину в Иваново приехал исполнитель одной из главных ролей Олег Меньшиков. "Моя память очень избирательна, но съемки "Кавказского пленника" я вспоминаю с огромной теплотой. Помню, как мы жили в далеком ауле в одном домике с Сергеем Бодровым-младшим и оператором Павлом Лебешевым, который каждое утро извинялся за свой храп и готовил нам завтраки. Стояла страшная жара, каждый вечер мы разбирали сцены следующего дня, наслаждались этим процессом и были счастливы. В жизни актера бывают черные и белые полосы, а съемки в этом фильме были для меня взрывом, яркой вспышкой, которую я помню до сих пор, хотя со съемок прошло уже 23 года".

За восемь дней фестиваля состоялось более 70 показов в восьми городах (Иваново, Юрьевец, Вичуга, Фурманов, Кинешма, Кохма, Плес, Москва, Санкт-Петербург). В 11 программах фестиваля был показан 41 фильм из 15 стран мира. Суммарное количество зрителей фестиваля в Иваново превысило 7000 человек.

В программе Открытого лектория состоялись пять лекций по гуманитарным наукам, которые прочли ученые и киноведы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в рамках фестиваля состоялись три книжные презентации и презентация Внуковского архива, выставка художника Рашита Сафиуллина "Из зоны событий" и международная научная конференция "Воображаемый Тарковский", на которую съехались исследователи творчества Тарковского со всего мира.

Второй раз в рамках фестиваля прошла образовательная программа "Юность". В этом году она состояла из двух творческих кампусов.

Кстати

Новым экспериментом в этом году стала коллаборация фестиваля "Зеркало" с известными дизайнерами Анной Наумовой / Кириллом Благодатских и фабрикой "Шуйские ситцы". Результатом коллаборации стала лимитированная коллекция текстильных изделий - постельное белье, шейные платки и фестивальные сумки с принтами по мотивам пейзажей из фильма "Сталкер", юбилей которого отмечается в этом году.