Калужане присоединились к Всероссийской акции "Горсть Памяти"

Военно-патриотическая акция "Горсть Памяти" проводится во всех субъектах Российской Федерации и приурочена к дню начала Великой Отечественной войны.

Во время акции на братских могилах и воинских мемориалах проходят траурные митинги, с каждого захоронения воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, берется горсть земли в так называемый "солдатский кисет". Затем землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые будут установлены в историко-мемориальном комплексе Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в Москве.

Строительство Главного Храма завершат к 9 мая 2010 года.

В Калуге участниками акции стали юнармейцы, представители ветеранских организаций, военкоматов, депутаты Городской Думы города Калуги, Государственной Думы РФ от Калужской области, сотрудники городской управы, жители.

"Это очень важно - помнить о тех, кто ценою своей жизни завоевал для нас победу в той страшной войне", - сказал Глава городского самоуправления города Калуги - участник акции "Горсть Памяти" Александр Иванов. - Память эта живет в сердце каждого россиянина, память эту мы должны передавать из поколения в поколение, чтобы никогда больше не повторилась трагедия такого масштаба, чтобы не допустить попыток искажения истории, попыток принизить значение подвига советских людей в освобождении всего мира от фашизма".

В этот день в Калуге состоялось возложение цветов к Могиле неизвестного солдата у Вечного Огня на Площади Победы.