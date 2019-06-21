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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мемориал в честь полицейской собаки установили в Костроме

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

В Костроме установили мемориальную доску, посвященную памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского лабрадора.

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Мемориальная доска, посвященная памяти служебной собаки Сони, появилась на здании центра кинологической службы на улице Индустриальной в Костроме. Так в канун десятилетия областной кинологической службы костромские полицейские решили напомнить землякам о подвигах служебных собак.

Как рассказал "РГ" руководитель отделения информации и общественных связей регионального УМВД Александр Дугарев, трехлетний лабрадор Соня (по паспорту - Сэлори Шиннинг Стар) была специально натренирована на поиск запрещенных веществ. Несколько раз собака ездила в служебные командировки на Северный Кавказ и успела зарекомендовать себя как грамотный и верный боец.

Во время своей третьей командировки 8 апреля 2018 года Соня погибла на посту "Герзельский мост" на границе Чечни и Дагестана. Шедшая на большой скорости машина пьяного нарушителя врезалась в здание КПП.

- Под тяжелым авто оказались кинолог Владимир Смирнов и его подопечная Соня. Полицейский получил серьезные травмы. Собаку спасти не удалось. Как выяснилось позже, водитель был пьян и не осознавал, что делает, - рассказал Александр Дугарев.

Нарушителя, протаранившего КПП, удалось задержать и привлечь к ответственности. После длительного лечения пострадавший кинолог вернулся на службу. Сейчас он готовит к работе новых щенков.

Вторую табличку в память о верном служебном лабрадоре костромские полицейские установили на КПП "Герзельский мост", где погибла Соня.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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