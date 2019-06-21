Московские спасатели пересядут на велосипеды

Для лучшего и быстрого патрулирования территории столицы в пожароопасный период пожарно-спасательный гарнизон столицы пересаживается на велосипеды и электрокары. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Всего в городе по 200 маршрутам, которые проходят по территориям лесопарковых зон и в окрестностях водоемов, проводят патрулирование свыше 1,4 тыс. человек. Для мобильности были созданы патрули на велосипедах и электрокарах, оснащенные средствами для оказания первой помощи и первичного пожаротушения. Также по границам лесопарковых зон выставлены временные передвижные посты. С воздуха проводят мониторинг ситуации вертолеты ГКУ "Московский авиационный центр" и 26 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в столице из-за жары продолжает действовать повышенный уровень пожарной опасности. Температура воздуха в ближайшие дни может подняться до отметки +32 градуса.