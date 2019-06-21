Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба

С сегодняшнего дня в Москве заработала "горячая линия" по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

По данным санитарных врачей, продлится "горячая линия" до 5 июля включительно. Каждый позвонивший не только сможет пожаловаться на качество продукции, но и получить консультацию по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий. Специалисты расскажут, как правильно хлеб выбирать, на что стоит обращать особое внимание, а также подскажут, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Телефоны "горячей линии": 8 (495) 687-40-41; 8 (495) 687-36-60, 8 (495) 785-37-41 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00; обед с 13:00 до 13:45).

Кстати, направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Москве можно в форме электронного документа через форму "Прием обращений граждан" на сайте Управления http://77.rospotrebnadzor.ru или на почтовый адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, корпус 2, 3, 4.