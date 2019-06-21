Новости

Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо 11:29
Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба 11:28
У преемника "Буханки" будет социальная модификация 11:28
В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц 11:15
ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной 11:08
В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией 11:03
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне 10:57
Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя 10:56
Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина 10:49
США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба

Текст: Ирина Огилько

С сегодняшнего дня в Москве заработала "горячая линия" по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Ученые нашли в хлебе опасное вещество

По данным санитарных врачей, продлится "горячая линия" до 5 июля включительно. Каждый позвонивший не только сможет пожаловаться на качество продукции, но и получить консультацию по вопросам качества, безопасности и сроков годности хлебобулочных изделий. Специалисты расскажут, как правильно хлеб выбирать, на что стоит обращать особое внимание, а также подскажут, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине.

Телефоны "горячей линии": 8 (495) 687-40-41; 8 (495) 687-36-60, 8 (495) 785-37-41 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00; обед с 13:00 до 13:45).

Кстати, направить обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Москве можно в форме электронного документа через форму "Прием обращений граждан" на сайте Управления http://77.rospotrebnadzor.ru или на почтовый адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, корпус 2, 3, 4.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России