Национальные проекты коснутся всех жителей Воронежской области

Борьба с онкологическими заболеваниями, расселение аварийных домов, строительство школ и детсадов - в ближайшие годы регион получит весомую финансовую поддержку на мероприятия социальной направленности. Воронежская область участвует во всех 11 национальных проектах, имеющих региональную составляющую (всего - 12 нацпроектов). В 2019-м федеральный бюджет выделит на это девять миллиардов рублей, свой вклад внесет и региональная казна.

Поликлиники должны перейти на "бережливые" принципы работы: это позволит сэкономить время и силы и пациентам, и персоналу. Фото: WWW.GOVVRN.RU

Акцент на самом дорогом

Один из ключевых проектов - "Демография". Благодаря ему в 2019 году введут в строй 19 детских садов на 2550 мест, а до 2021-го - еще 25. Таким образом, проблема с записью в ясельные группы будет решена. Всего в результате нацпроекта в детсадах Воронежской области появится четыре тысячи мест для малышей до трех лет и почти 700 рабочих мест для персонала.

Чтобы облегчить жизнь старшего поколения, в регионе планируют наладить систему долговременного ухода за пожилыми людьми. Более доступными и удобными станут социальное обслуживание и медпомощь на дому, при необходимости - привлечение патронажных сестер. Не секрет, что многие воронежцы не хотели бы отдавать своих стариков в интернаты, но самостоятельно не в силах обеспечить им хороший уход. Теперь для таких людей создадут комфортные условия, позволяющие оставить немощных родственников дома и при этом обеспечить им достойную жизнь.

Масштабная модернизация ожидает медицинские учреждения региона.

- Логика реализации национальных проектов заключается в том, чтобы "не размазать" средства тонким слоем по всем проблемам, которые у нас есть. Понятно, что их много, но в Воронежской области расходы проекта "Здравоохранение" будут сконцентрированы на четырех направлениях, - отметил губернатор Александр Гусев.

Первый акцент сделан на развитии онкологической службы. По словам главы региона, расходы на одного пациента фактически вырастут вдвое, что должно кардинально поменять ситуацию с выживаемостью больных.

Основные затраты в Воронежской области придутся на строительство онкогематологического корпуса детской больницы № 1 и хирургического корпуса "взрослого" онкодиспансера. Эти два объекта будут стоить 7,7 миллиарда рублей, ввести их в эксплуатацию должны в конце 2021 и 2022 года соответственно.

"Важно не размазать средства тонким слоем по всем проблемам, а сконцентрироваться на главном"

- Поликлиника в нашем онкодиспансере перегружена и совершенно не соответствует современным стандартам. Поэтому мы пока самостоятельно, без привлечения федеральных средств, реконструируем здание по соседству и тем самым расширим площадь амбулатории. Также мы планируем возвести еще как минимум один диагностический центр. Он будет создан по принципу государственно-частного партнерства. У нас, кстати, неплохая ситуация с диагностическим оборудованием: оно есть как в государственных медучреждениях, так и в двух частных центрах, - добавил Гусев.

Второе ключевое направление - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется дооснастить клиники и внедрить современные методы хирургического вмешательства. Третьим приоритетом станет лечение детей: в рамках нацпроекта к 2021 году все детские поликлиники должны перейти на "бережливые" принципы работы. Проще говоря, повернуться лицом к пациентам и их родителям, начать экономить время и силы и им, и персоналу. Наконец, четвертый фокус будет сделан на оказании первичной медицинской помощи, чтобы воронежцы могли обнаружить и вылечить болезнь на той стадии, когда это сделать проще всего.

Вокруг новостроек

Нацпроект "Жилье и доступная среда" предполагает увеличение объемов нового строительства - как многоквартирных домов, так и разнообразной инфраструктуры (и в новых, и в старых микрорайонах).

Руководитель департамента строительной политики Воронежской области Олег Гречишников сообщил, что в 2019 году на возведение социальных объектов в рамках комплексной застройки выделено 1,648 миллиарда рублей. Львиная доля финансовой нагрузки ляжет на федеральный бюджет, регион вложит 238 миллионов, муниципалитеты - 60. Однако с учетом высокой значимости проекта область направит на его реализацию дополнительные средства - 1,166 миллиарда.

Это позволит завершить начатое в 2018 году строительство пяти общеобразовательных школ на 5874 ученика и заложить еще две, на 2324 мест, а также детский сад для 250 малышей. По новым объектам идет отбор подрядчиков, у остальных степень готовности - от 80 до 97 процентов.

Тем временем регион готовит заявку в минстрой на софинансирование социальных объектов в 2020 году. Общий объем запрашиваемых ассигнований - 2,2 миллиарда рублей. Федеральные субсидии понадобятся, в частности, на строительство поликлиники, станции скорой медицинской помощи и детского сада в Воронеже, общеобразовательных школ в Борисоглебске и Новой Усмани, стационара со вспомогательными объектами для Бутурлиновской районной больницы. Кроме того, область рассчитывает получить средства на продолжение строительства школы и детсада в микрорайоне "Новое Отрадное" и школы в микрорайоне "Бабяково. Новый квартал".

Что до жилищного строительства, то задача властей - не только добиться появления на рынке большего количества новых современных квартир, но и помочь нуждающимся людям их приобрести. В 2019 году на такую поддержку воронежцев в казне предусмотрено 409 миллионов рублей. Субсидии позволят улучшить жилищные условия 659 молодым семьям и 38 гражданам других льготных категорий (вынужденные переселенцы, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, "северяне").

Как пояснил Гречишников, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выданы всем муниципальным образованиям Воронежской области. Документы действительны семь месяцев. Молодые семьи их уже получили, а 39 пар свои сертификаты уже использовали.

Создать уют

Регион также получит 2,4 миллиарда рублей на расселение 82 многоэтажек, признанных аварийными с первого января 2012 года до первого января 2017-го. В них проживает около 2500 человек. В 2019-2020 годах будет освоено порядка 200 миллионов, что позволит расселить 13 домов в поселке Подгоренском, Боброве и Воронеже. Многодетным семьям квартиры при этом будут предоставляться по норме предоставления жилой площади, а не по количеству "квадратов", которые они занимают сейчас.

Как отметила руководитель департамента ЖКХ и энергетики Галина Смирнова, задачи по расселению аварийного жилфонда в Воронежской области решаются и за счет отдельной госпрограммы. В ее рамках уже переселено 505 человек из 180 помещений. В 2019-м новоселье справит еще тысяча жителей региона.

На формирование комфортной городской среды регион в течение пяти лет получит 4,3 миллиарда рублей. В этой сумме на затраты консолидированного бюджета области придется 232 миллиона. В текущем году планируется освоить более 800. Как сообщила Галина Смирнова, благоустройство коснется 101 двора, в том числе в Воронеже, и 14 общественных пространств. Например, в столице Черноземья завершатся работы на улице Димитрова. Также намечено реконструировать площадь Победы, парк "Орленок" и сквер у театра оперы и балета. Какие общественные зоны привести в порядок в районах области, решат сами жители. Рейтинговое голосование проведут на платформе "Активный электронный гражданин".

Прямая речь

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Начиная со следующего года объемы финансирования мероприятий по переселению людей из аварийного жилья станут гораздо больше. Наш резерв - это использование возможностей бизнеса по программе комплексного освоения застроенных территорий. Надо подумать, как эту работу активизировать - и в плане расселения домов за бюджетные средства, и, может быть, за счет других показателей, включая развитие инженерных сетей.