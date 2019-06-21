Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне

Согласно результатам июньского рейтинга, в лидерах среди самых дешевых квартир - однушка за 20 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 35 "квадратов" в транспортной доступности: в пяти минутах - "Каховская" и в семи минутах - "Новые Черемушки". Квартира находится на шестом этаже 10-этажного панельного дома на Севастопольском проспекте. В ней есть вся мебель и бытовая техника. Но сдается квартира на короткий срок - до конца сентября.

На второй строчке рейтинга "однушка" площадью 33 кв. м за 21 тыс. рублей. В ней также есть и мебель, и бытовая техника. Жилье находится на первом этаже панельной 5-этажки на Сиреневом бульваре, рядом со станцией метро "Щелковская".

Третье место у однокомнатной квартиры площадью 33 "квадратов" за 22 тыс. рублей. "Однушка" сдается на Снайперской улице в 10 минутах ходьбы от станции метро "Выхино". Как и в других квартирах, в ней есть все необходимое для проживания. Уточняется, что страховой депозит составляет всего 50% от стоимости найма.

Четвертую строчку в рейтинге занимает также однокомнатная квартира за 23 тыс. рублей. Площадь квартиры 38 кв. м, расположена она на Барвихинской улице, примерно в 7 минутах транспортом от станции метро "Кунцевская". Жилье сдается только на лето.

На последней строчке июньского топа - "однушка" за 24 тыс. рублей на Лебедянской улице. Жильё площадью 35 кв. м расположено в 10 минутах транспортом от станций метро "Царицыно" или "Пражская". В аренду квартира сдается впервые.