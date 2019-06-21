Жители Першина выбрасывают мешки с отходами в овраги и на закрытую свалку. Регулярный вывоз ТКО в селе не организован. Хотя оно включено в единственный в регионе кластер, где с первого января начали работать по новым правилам.

Раньше на въезде в Першино была своя свалка, санкционированная местными властями. Потом ее официально закрыли и обещали провести полную рекультивацию до 2024 года. Но альтернативной площадки для мусора не появилось. По словам жителей, цивилизованный путь один - сдать отходы перевозчику-частнику, заплатив за одну машину около 1200 рублей. Чтобы обеспечить полную загрузку, люди временно складируют мешки с ТКО во дворах и сараях: контейнеров в селе нет. Органику закапывают в огородах. Но особо экономные выбрасывают мусор в соседних оврагах или оставляют мешки на старой свалке - новые кучи появляются почти каждый день.

Создание и содержание площадок накопления мусора в районах относится к полномочиям органов местного самоупрвления

Человек со стороны вправе спросить: куда же смотрит региональный оператор - новое звено в цепочке обращения с отходами, организатор и контролер процесса? В компании "Экотехнологии", которая является таким оператором в Воронежском "мусорном" кластере, пояснили "РГ":

- Мы несем ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента их погрузки в мусоровоз. Это установлено постановлением правительства РФ от 12.11.2016 N 1156. Там также сказано, что потребители складируют ТКО в местах, определенных договором на вывоз мусора, и в соответствии со схемой обращения с отходами. Федеральное законодательство определяет санитарные требования к таким местам. Создание и содержание площадок накопления мусора, а также утверждение схемы их размещения относится к полномочиям органов местного самоуправления в муниципальных районах. Когда в Першине появятся места накопления ТКО и когда их включат в территориальную схему, мы сможем вывозить оттуда мусор. Но далеко не все, что имеется на свалках, относится к ТКО. К примеру, строительный мусор, автомобильные шины или трупы животных - это те виды отходов, за обращение с которыми регоператор не отвечает.

Проблемой заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. В администрации Першинского поселения им сообщили, что на улицах села планируется оборудовать 15 контейнерных площадок и установить 29 баков для мусора объемом по 0,8 кубометра. Однако денег на это в местном бюджете нет - он составляет всего-то три миллиона рублей в год.

"Фронтовики" попросили правительство Воронежской области и администрацию Нижнедевицкого района помочь першинцам оборудовать площадки для сбора отходов, а также организовать регулярный вывоз ТКО и убрать стихийные свалки вокруг села.

Прямая речь

Михаил Батищев, гендиректор ОАО "Экотехнологии":

- Крупные свалки, которые образовались до первого января 2019 года и были внесены в реестр областного департамента экологии, будут ликвидироваться муниципалитетами. В том числе в рамках национального проекта. Нам же предстоит разбираться с мелкими очагами захламления - грубо говоря, в лесополосах и оврагах. Когда земля в частной собственности - нам проще. Но в основном такие участки находятся в ведении муниципалитетов, чей бюджет всегда очень ограничен. Как они будут ликвидировать эти свалки, пока непонятно. Ведем переговоры. Предполагаемые расходы на уборку очагов захламления мы еще не просчитывали.