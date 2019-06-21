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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На баки не хватает

Крупное воронежское село "зарастает" мусором...
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 133(7891)
Жители Першина выбрасывают мешки с отходами в овраги и на закрытую свалку. Регулярный вывоз ТКО в селе не организован. Хотя оно включено в единственный в регионе кластер, где с первого января начали работать по новым правилам.

Раньше на въезде в Першино была своя свалка, санкционированная местными властями. Потом ее официально закрыли и обещали провести полную рекультивацию до 2024 года. Но альтернативной площадки для мусора не появилось. По словам жителей, цивилизованный путь один - сдать отходы перевозчику-частнику, заплатив за одну машину около 1200 рублей. Чтобы обеспечить полную загрузку, люди временно складируют мешки с ТКО во дворах и сараях: контейнеров в селе нет. Органику закапывают в огородах. Но особо экономные выбрасывают мусор в соседних оврагах или оставляют мешки на старой свалке - новые кучи появляются почти каждый день.

Создание и содержание площадок накопления мусора в районах относится к полномочиям органов местного самоупрвления

Человек со стороны вправе спросить: куда же смотрит региональный оператор - новое звено в цепочке обращения с отходами, организатор и контролер процесса? В компании "Экотехнологии", которая является таким оператором в Воронежском "мусорном" кластере, пояснили "РГ":

Фото: Евгения Шерешевская/РГ
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- Мы несем ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента их погрузки в мусоровоз. Это установлено постановлением правительства РФ от 12.11.2016 N 1156. Там также сказано, что потребители складируют ТКО в местах, определенных договором на вывоз мусора, и в соответствии со схемой обращения с отходами. Федеральное законодательство определяет санитарные требования к таким местам. Создание и содержание площадок накопления мусора, а также утверждение схемы их размещения относится к полномочиям органов местного самоуправления в муниципальных районах. Когда в Першине появятся места накопления ТКО и когда их включат в территориальную схему, мы сможем вывозить оттуда мусор. Но далеко не все, что имеется на свалках, относится к ТКО. К примеру, строительный мусор, автомобильные шины или трупы животных - это те виды отходов, за обращение с которыми регоператор не отвечает.

Проблемой заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта. В администрации Першинского поселения им сообщили, что на улицах села планируется оборудовать 15 контейнерных площадок и установить 29 баков для мусора объемом по 0,8 кубометра. Однако денег на это в местном бюджете нет - он составляет всего-то три миллиона рублей в год.

"Фронтовики" попросили правительство Воронежской области и администрацию Нижнедевицкого района помочь першинцам оборудовать площадки для сбора отходов, а также организовать регулярный вывоз ТКО и убрать стихийные свалки вокруг села.

Прямая речь

Михаил Батищев, гендиректор ОАО "Экотехнологии":

- Крупные свалки, которые образовались до первого января 2019 года и были внесены в реестр областного департамента экологии, будут ликвидироваться муниципалитетами. В том числе в рамках национального проекта. Нам же предстоит разбираться с мелкими очагами захламления - грубо говоря, в лесополосах и оврагах. Когда земля в частной собственности - нам проще. Но в основном такие участки находятся в ведении муниципалитетов, чей бюджет всегда очень ограничен. Как они будут ликвидировать эти свалки, пока непонятно. Ведем переговоры. Предполагаемые расходы на уборку очагов захламления мы еще не просчитывали.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область "Мусорная" реформа
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