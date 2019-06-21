Под Рязанью задохнулись 2,5 тысячи свиней

В Рязанской области в одном из свинводческих хозяйств случился массовый падеж животных. Погибли 2,5 тысячи свиней, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную ветеринарную службу.

ЧП произошло в Сараевском районе на свиноводческой площадке компании "Вердазернопродукт". По информации ветслужбы, исследования материала павших животных в Рязанской лаборатории показало отсутствие опасных инфекционных заболеваний. Предварительно, причиной падежа стало удушье - ночью отказала вентиляция.

Утилизировать погибших животных будут на специализированных предприятиях Рязанской и Липецкой областях.