Новости

Животные из "китовой тюрьмы" отправились к месту их выпуска на волю 19:15
Группа законодателей США выступила за новые антироссийские санкции 18:50
Сирени в центре Архангельска получили QR-коды 18:50
В Петербурге завели дело на мать, бросившую детей в квартире 18:49
Осужденные подарили жителям Архангельска двух "травяных" медведей 18:43
Дроздов прокомментировал "скандал" на передаче "В мире животных" 18:30
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала 18:29
Под Рязанью задохнулись 2,5 тысячи свиней 18:25
В МИД рекомендовали находящимся в Грузии россиянам мест скопления людей 18:18
Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева 18:07
Президент ОКР: У Европейских игр большое будущее 17:55
Безымянный остров Валаама получил имя Иоанна Кронштадского 17:55
"Соллерс" прокомментировал новость о прекращении продаж SsangYong в России 17:51
Космическую обсерваторию "Спектр-РГ" запустят не ранее 12 июля 17:51
Во Франции обнаружили коров, над которыми ставили жестокие опыты 17:48
В Ингушетии попытались убить следователя по особо важным делам 17:43
В Воронеже по подозрению в мошенничестве задержан полицейский 17:40
Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое 17:38
Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске 17:37
Названы "байкерские" места в Москве 17:27
Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани 17:24
Во Франции произошло самое мощное за 40 лет землетрясение 17:22
Авиация ЮВО провела массовые ракетно-бомбовые удары в Крыму и на Кубани 17:20
Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве 17:10
Зеленский признался, что не может уволить главу МВД Авакова 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 18:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под Рязанью задохнулись 2,5 тысячи свиней

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области в одном из свинводческих хозяйств случился массовый падеж животных. Погибли 2,5 тысячи свиней, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную ветеринарную службу.

Во Франции обнаружили коров, над которыми ставили жестокие опыты

ЧП произошло в Сараевском районе на свиноводческой площадке компании "Вердазернопродукт". По информации ветслужбы, исследования материала павших животных в Рязанской лаборатории показало отсутствие опасных инфекционных заболеваний. Предварительно, причиной падежа стало удушье - ночью отказала вентиляция.

Утилизировать погибших животных будут на специализированных предприятиях Рязанской и Липецкой областях.

Экономика АПК Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
В Кремле начали работу над перечнем поручений по "Прямой линии"
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала
В полиции признали нарушения по делу Голунова
Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси