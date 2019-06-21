Потомство появилось у краснокнижной семьи рысей в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у пары краснокнижных восточносибирских рысей появилось потомство. От этом сообщает портал столичного зоосада.

Двое родившихся котят, каждый из которых весит по 500 граммов, пока питаются молоком. Это третий помет у пары, причем, что характерно, все ранее рожденные дети и их родители живут вместе, что нетипично для дикой природы.

"В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки, и создают семью только для выведения потомства. Так что, в какой-то мере, наш рысиный прайд - явление уникальное", - сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова порталу мэра и правительства Москвы.