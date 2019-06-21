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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Для тушения пожара на военном полигоне под Рязанью привлекли авиацию

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области к тушению пожара на территории Московского лесничества Министерства обороны РФ военные привлекли авиацию и тяжелую инженерную технику. Меры по ликвидации пожара и стабилизации обстановки обсудили сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению ЧС при правительстве Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства.

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Пожар на полигоне Коломенского артиллерийского училища, расположенного на территории Селецкого сельского поселения Рыбновского района Рязанской области, начался 19 июня, проинформировала зампред регионального правительства Анна Рослякова. В ходе учений на полигоне загорелась трава, затем огонь перекинулся на лес.

- В первую очередь, нужно уделить особое внимание обеспечению безопасности жителей населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к очагу возгорания. Необходимо также выработать дополнительные меры по ликвидации пожара, - сказала Анна Рослякова.

Глава регионального главка МЧС заверил, что угрозы населенным пунктам нет. Также не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе.

В настоящее время идут работы по локализации пожара. На месте работают тяжелая техника, для тушения привлекались два вертолета МИ-8 и два самолета ИЛ-76. За предыдущие сутки было сброшено более 350 тонн воды. Координируют действия специалистов МЧС и Минобороны беспилотники, постоянно ведущие авиаразведку.

В ходе заседания представитель Минобороны сообщил, что в ближайшее время на место пожара планируется направить дополнительную технику.

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