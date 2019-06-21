Многих калужан замучил вечный жилищный вопрос.

Надежда Смирнова не исключение. Она пожаловалась Владимиру Путину на свои жилищные условия. Она живет в бараке в поселке Мирный в пригороде Калуги, построенном в довоенное время. Стены с облупленной штукатуркой и "удобства на улице". По документам, в нем проживают несколько семей, реально сейчас осталась только одна - семья из шести человек Надежды Смирновой. Остальные съехали - кто на съемные квартиры, кто к родственникам - и ждут расселения. Как выясняется, этот барак семьдесят лет назад был построен как временное жилье. Дом был признан аварийным уже в 2014 году. Он подлежит сносу, а людям должно быть предоставлено новое жилье.

Почему жильцам сразу после признания здания аварийным не предложили переехать в квартиры маневренного фонда, местные чиновники не прояснили. Но на этот раз Надежду Смирнову услышали еще до прямой линии. Семье калужанки предоставят квартиру. Об этом "РГ" сообщил замначальника управления ЖКХ Калуги Сергей Васильев. Началась проверка и по письму ветерана боевых действий, семья которого не может добиться положенного по закону жилья. Трехэтажное общежитие в 1-м переулке Пестеля, где они прописаны, находится в аварийном состоянии. По информации следствия, общежитие аварийным официально не признано, хотя по факту жить в нем инвалиду просто невозможно.