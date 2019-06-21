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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал главу Пушкинского района

Текст: Сергей Бабкин

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фото: iStock
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Жирков пробудет под стражей, по меньшей мере, до 13 августа. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Таким образом, ходатайство следователей об аресте было удовлетворено. Представитель СК настаивал на этой мере пресечения, поскольку не все улики и документы изъяты. Следователь заявил, что Жирков, находясь на свободе, может уничтожить компрометирующие бумаги. При этом прокурор согласился с этими доводами, но не исключил домашнего ареста. Адвокат также просил не применять заключение под стражу, но суд вынес иное решение.

Ранее сообщалось, что Евгений Жирков обвиняется в получении крупной взятки - части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, преступление было совершено еще в 2015-м, когда чиновник возглавлял Балашиху. Как полагают в СК, Жирков получил от застройщика за общее покровительство более 1 тысячи квадратных метров нежилой площади в новостройке. По предварительным оценкам, эта недвижимость могла стоить до 73 миллионов рублей.

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