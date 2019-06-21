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21.06.2019 08:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Температура в столице поднимется сегодня выше +30

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Влияние антициклона на регион продолжается, а значит продолжается жара. Температура воздуха сегодня сможет преодолеть отметку 30 градусов тепла. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Pixabay
Жара резко дойдет до 35 градусов и вызовет пожары

По данным метеорологов, скорость юго-западного ветра не превысит 9 м/с. А вот локальные и кратковременные осадки во второй половине дня возможны. Причем, преимущественно, по области.

- Дожди не исключены и в выходные дни в столичном регионе, причем с грозами, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - А после дождей температура воздуха будет падать, поэтому рекордов в выходные дни мы не прогнозируем. Понижение температуры ожидается на следующей неделе, воздух в понедельник - вторник не превысит днем отметку +24...+26 градусов.

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