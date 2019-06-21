В парках Москвы открылись павильоны "Здоровая Москва"

До конца лета москвичи и гости столицы могут пройти бесплатную диспансеризацию в 45 парках и скверах столицы. Среди них - ВДНХ, парк Горького, Измайловский парк, "Сокольники" и другие. Корреспондент "РГ" обследовалась в павильоне здоровья на ВДНХ и поговорила с другими пациентами мобильных поликлиник.

Для обследования в павильоне "Здоровая Москва" необходим любой документ на выбор: паспорт, его копия или водительские права - если уже прикреплены к одной из столичных поликлиник. Если нет - помимо удостоверяющего личность документа возьмите с собой полис ОМС.

"Если посетитель не прикреплен к поликлинике, он сможет сделать это прямо в павильоне", - рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, с момента запуска проекта свое здоровье проверили уже более 19 тысяч человек. На обследование уйдет от 40 минут до 1 часа. Процедура - та же диспансеризация, но в поликлинику идти не нужно. В павильонах есть все необходимое оборудование и врачи.

"В мае я поинтересовалась у строителя на ВДНХ, что строят рядом с велодорожкой? Когда мне ответили, что поликлинику на лето, удивилась. А сейчас понимаю, что проект "Здоровая Москва" очень полезный. Я прошла всю диспансеризацию за 35 минут! Это удивительно, но даже в платных клиниках тратится больше времени", - рассказывает студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова Лиана Скориченко.

Павильоны здоровья работают с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Найти их адреса и другую информацию можно на сайте zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru. Кроме того, до 30 июня москвичи могут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистом в центрах госуслуг "Мои документы". Они открыты с 08:00 до 20:00.