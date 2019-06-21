Видео: Пожарные реанимировали котенка массажем сердца

В Москве пожарные спасли жизнь котенку, который надышался угарным газом в квартире.

Как сообщили в пресс-службе департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел в доме № 16 на 2-й Парковой улице. На помощь подразделениям МЧС отправили сотрудников аварийно-спасательного отряда: Андрея Макарова, Георгия Арзяева, Михаила Марсеянова и Аркадия Темнова. Они вскрыли дверь в горящую квартиру, но там никого из людей не оказалось. Был только котенок, который к тому моменту потерял сознание, надышавшись дымом. С помощью кислородной маски и непрямого массажа сердца кота удалось привести в чувство.

Уже на улице котенка смочили водой, продолжили оказывать помощь и отправили в ветеринарную клинику. Хозяйка квартиры к тому моменту вернулась и поблагодарила всех спасителей своего любимца.