В Костроме дольщики поселка Первого вышли на пикет и потребовали от чиновников мэрии решить проблему с подключением их домов к инженерным сетям.

Жители поселка Первого были вынуждены выйти на пикет, чтобы местные власти помогли им решить проблему до наступления холодов. Фото: Анна Скудаева/РГ

Многодетная мама Елена Васильева вместе с мужем и тремя сыновьями планировала переехать в новый дом из бруса, построенный в поселке Первом, еще в прошлом году.

- В договоре купли-продажи было указано, что мы покупаем участок со всеми коммуникациями. А в итоге в доме только электричество и холодная вода, которую зимой отключают. Это безобразие! У нас многодетная семья. Мы платим ипотеку, но не можем переехать, поскольку у нас нет еще 300 тысяч рублей на дополнительное утепление дома. Если бы нас заранее предупредили о проблемах, мы бы, конечно, подумали, как их решить. А сейчас нас просто поставили перед фактом, - с досадой констатирует Елена.

По словам пикетчиков, владелец котельной ООО "Перспектива" отказывает в подключении тепла некоторым собственникам, ссылаясь на то, что из-за конструктивных особенностей домов у них большие теплопотери.

Так, сосед Васильевой Мунади Исраилов рассказал, что построил в поселке свой "дом мечты" из толстых бревен. Но из-за отсутствия тепла в прошлом году он вынужден был сначала обогревать его электрокалориферами, а затем пришлось обшивать дополнительным слоем теплоизоляции.

- На это ушло 200 тысяч рублей! И только после этого нас подключили к теплосети. Но я же хотел жить в экологически чистом деревянном здании без "парникового эффекта", - сетует Мунади Исраилов.

"Мы покупали участок со всеми коммуникациями. А в итоге в доме только электричество и холодная вода, которую зимой отключают"

Сейчас на территории нового микрорайона построено порядка двухсот домов. При этом поселок, расположенный на окраине Костромы, продолжает быстро расти в сторону населенного пункта Апраксино. Среди новостроек более половины - панельные двухэтажные дома вместимостью до восьми квартир, остальные - индивидуальные.

Участники пикета предположили, что отказ в подключении к теплу связан с тем, что котельная не справляется с выработкой тепла, необходимого для обогрева всех домов.

Однако представитель ресурсоснабжающей организации ООО "Перспектива" Семен Лямочкин уверил, что отказ в подключении продиктован только требованиями минстроя к теплоизоляции индивидуальных жилых домов.

- Согласно федеральному закону о теплоснабжении, ресурсоснабжающие организации могут заключать договор о теплоснабжении только при условии соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, - пояснил Семен Лямочкин. - При усиленном расходе энергии на недостаточно утепленные дома будут страдать жители соседних строений, и владельцы начнут предъявлять претензии к качеству услуги.

На вопрос о горячем водоснабжении представитель "Перспективы" ответил, что коммуникации до границ земельного участка проложены, но пока отсутствует техническая возможность обеспечить этой услугой индивидуальный жилой сектор поселка.

Проблема усугубляется еще и тем, что теплотрасса, водопровод и канализация в поселке проложены в общей связке на глубине менее метра (при глубине промерзания грунта зимой более метра). Следовательно, если зимой не подается тепло в дом, то водопровод и канализация тоже замерзают.

Когда костромичи принимали решение о покупке земельных участков в поселке Первом, они писали запросы в администрацию области. И получили официальные ответы за подписью замгубернатора Андрея Дмитриева о том, что в 2017 году на территории поселка прошли инженерные изыскания. На их основании в 2018 году специалисты обещали составить проектно-сметную документацию, а в 2019-м на территории их микрорайона должны были построить первую очередь распределительного газопровода.

- Мы надеялись, что благодаря природному газу проблема с теплом и горячим водоснабжением наших домов будет решена. Но в этом году получили ответ от того же самого Дмитриева: газификация поселка Первого проектом планировки не предусмотрена! - рассказала одна из дольщиц Марина Бондарь.

К участникам пикета вышел заместитель руководителя администрации Костромы Олег Болоховец. Выслушав стороны, он сообщил, что администрации необходим тайм-аут на детальное изучение ситуации. При этом подчеркнул, что мэрия окажет содействие жителям в скорейшем заключении договоров с поставщиком тепла, чтобы новый отопительный сезон в городе начался без срывов.

Прямая речь

Олег Болоховец, первый заместитель главы администрации Костромы:

- Почти 80 процентов жителей города хотели бы перейти с центрального отопления на газ. Но это не везде возможно. Мы свои предложения по газификации земельных участков предлагаем там, где нет другой возможности отопления. На территории поселка Первого ресурсоснабжающая организация есть, котельная работает, всех желающих (при соблюдении технических требований) подключает. Я думаю, что в перспективе газ в поселке будет, но решить этот вопрос в ближайшие год-два не получится.

Справка "РГ"

Коттеджный поселок Первый - неофициальное название нового микрорайона Костромы, расположенного рядом с поселком Волжским. На его территории построено несколько кварталов типовых двухэтажных восьмиквартирных панельных домов и выделен участок для индивидуального строительства.