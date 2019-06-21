Новости

Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо 11:29
Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба 11:28
У преемника "Буханки" будет социальная модификация 11:28
В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц 11:15
ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной 11:08
В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией 11:03
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне 10:57
Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя 10:56
Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина 10:49
США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 11:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пообещали и забыли

Жители поселка Первого в Костроме требуют от властей газифицировать их дома
Текст: Оксана Мануковская, Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 133(7891)
В Костроме дольщики поселка Первого вышли на пикет и потребовали от чиновников мэрии решить проблему с подключением их домов к инженерным сетям.
Фото: Анна Скудаева Жители поселка Первого были вынуждены выйти на пикет, чтобы местные власти помогли им решить проблему до наступления холодов. Фото: Анна Скудаева/РГ
Жители поселка Первого были вынуждены выйти на пикет, чтобы местные власти помогли им решить проблему до наступления холодов. Фото: Анна Скудаева/РГ

Многодетная мама Елена Васильева вместе с мужем и тремя сыновьями планировала переехать в новый дом из бруса, построенный в поселке Первом, еще в прошлом году.

- В договоре купли-продажи было указано, что мы покупаем участок со всеми коммуникациями. А в итоге в доме только электричество и холодная вода, которую зимой отключают. Это безобразие! У нас многодетная семья. Мы платим ипотеку, но не можем переехать, поскольку у нас нет еще 300 тысяч рублей на дополнительное утепление дома. Если бы нас заранее предупредили о проблемах, мы бы, конечно, подумали, как их решить. А сейчас нас просто поставили перед фактом, - с досадой констатирует Елена.

Фото: iStock
Могут ли отключить газ за отказ пустить в квартиру проверяющих

По словам пикетчиков, владелец котельной ООО "Перспектива" отказывает в подключении тепла некоторым собственникам, ссылаясь на то, что из-за конструктивных особенностей домов у них большие теплопотери.

Так, сосед Васильевой Мунади Исраилов рассказал, что построил в поселке свой "дом мечты" из толстых бревен. Но из-за отсутствия тепла в прошлом году он вынужден был сначала обогревать его электрокалориферами, а затем пришлось обшивать дополнительным слоем теплоизоляции.

- На это ушло 200 тысяч рублей! И только после этого нас подключили к теплосети. Но я же хотел жить в экологически чистом деревянном здании без "парникового эффекта", - сетует Мунади Исраилов.

"Мы покупали участок со всеми коммуникациями. А в итоге в доме только электричество и холодная вода, которую зимой отключают"

Сейчас на территории нового микрорайона построено порядка двухсот домов. При этом поселок, расположенный на окраине Костромы, продолжает быстро расти в сторону населенного пункта Апраксино. Среди новостроек более половины - панельные двухэтажные дома вместимостью до восьми квартир, остальные - индивидуальные.

Участники пикета предположили, что отказ в подключении к теплу связан с тем, что котельная не справляется с выработкой тепла, необходимого для обогрева всех домов.

Однако представитель ресурсоснабжающей организации ООО "Перспектива" Семен Лямочкин уверил, что отказ в подключении продиктован только требованиями минстроя к теплоизоляции индивидуальных жилых домов.

- Согласно федеральному закону о теплоснабжении, ресурсоснабжающие организации могут заключать договор о теплоснабжении только при условии соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, - пояснил Семен Лямочкин. - При усиленном расходе энергии на недостаточно утепленные дома будут страдать жители соседних строений, и владельцы начнут предъявлять претензии к качеству услуги.

На вопрос о горячем водоснабжении представитель "Перспективы" ответил, что коммуникации до границ земельного участка проложены, но пока отсутствует техническая возможность обеспечить этой услугой индивидуальный жилой сектор поселка.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Зауралье кооперативы отказались отдавать газовые сети монополисту

Проблема усугубляется еще и тем, что теплотрасса, водопровод и канализация в поселке проложены в общей связке на глубине менее метра (при глубине промерзания грунта зимой более метра). Следовательно, если зимой не подается тепло в дом, то водопровод и канализация тоже замерзают.

Когда костромичи принимали решение о покупке земельных участков в поселке Первом, они писали запросы в администрацию области. И получили официальные ответы за подписью замгубернатора Андрея Дмитриева о том, что в 2017 году на территории поселка прошли инженерные изыскания. На их основании в 2018 году специалисты обещали составить проектно-сметную документацию, а в 2019-м на территории их микрорайона должны были построить первую очередь распределительного газопровода.

- Мы надеялись, что благодаря природному газу проблема с теплом и горячим водоснабжением наших домов будет решена. Но в этом году получили ответ от того же самого Дмитриева: газификация поселка Первого проектом планировки не предусмотрена! - рассказала одна из дольщиц Марина Бондарь.

К участникам пикета вышел заместитель руководителя администрации Костромы Олег Болоховец. Выслушав стороны, он сообщил, что администрации необходим тайм-аут на детальное изучение ситуации. При этом подчеркнул, что мэрия окажет содействие жителям в скорейшем заключении договоров с поставщиком тепла, чтобы новый отопительный сезон в городе начался без срывов.

Прямая речь

Олег Болоховец, первый заместитель главы администрации Костромы:

- Почти 80 процентов жителей города хотели бы перейти с центрального отопления на газ. Но это не везде возможно. Мы свои предложения по газификации земельных участков предлагаем там, где нет другой возможности отопления. На территории поселка Первого ресурсоснабжающая организация есть, котельная работает, всех желающих (при соблюдении технических требований) подключает. Я думаю, что в перспективе газ в поселке будет, но решить этот вопрос в ближайшие год-два не получится.

Справка "РГ"

Коттеджный поселок Первый - неофициальное название нового микрорайона Костромы, расположенного рядом с поселком Волжским. На его территории построено несколько кварталов типовых двухэтажных восьмиквартирных панельных домов и выделен участок для индивидуального строительства.

Экономика ЖКХ Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России