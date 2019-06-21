Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 76-го места в 2017 году на 55-е в 2018-м. Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Более того, президент РФ назвал край в числе регионов - лидеров по динамике улучшения инвестиционного климата.

В десятку!

Скачок вверх на 21 пункт - это результат систематической и поступательной работы исполнительной власти края, которая принимала решения открыто и коллегиально. К слову, задача стояла более скромная - войти в число 30 лучших, но Приморье пробилось в первую десятку регионов, показавшим наибольший рост в Национальном рейтинге инвестклимата.

- Это совместная работа команды, состоящей из экспертов, представителей органов власти краевого и федерального уровней. Помогало и бизнес-сообщество, которое подсказывало приемлемые решения. Рост произошел благодаря открытому диалогу власти и бизнеса, встречам, на которых мы обсуждаем различные задачи, например, подключение к инфраструктуре, - уверен губернатор края Олег Кожемяко.

За несколько лет в Приморье ускорили регистрацию предприятий и прав собственности, получение разрешений на строительство и подключение к электросетям. Налажен диалог с предпринимателями, в профильных департаментах администрации края действуют 12 рабочих групп по таким ключевым направлениям, как земля, градостроительство, связь, дорожное хозяйство, инвестиции, энергетика, ЖКХ, развитие малого бизнеса. Проведена цифровизация услуг. Работает инвестиционный совет, появились новые меры господдержки. Получать их предприниматели могут в "одном окне" - центре "Мой бизнес" или на краевом портале МСП. В Приморье внедряется инвестиционный стандарт - правила действия органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

- По итогам первого квартала нынешнего года лидерами по эффективности этой работы стали Черниговский и Яковлевский районы. Догоняют их Анучинский, Тернейский, Лазовский районы и Находкинский городской округ, - отметил и.о. директора краевого департамента проектного управления Николай Стецко.

Молочные реки

На Петербургском международном экономическом форуме Олег Кожемяко и представители АФК "Система" обсудили возможность строительства молочных ферм по промышленному производству высококачественной молочной продукции для жителей Приморья и на экспорт.

Чуть ранее Али Узденов, председатель совета директоров агрохолдинга "Степь", входящего в состав АФК "Система", убедил китайских партнеров участвовать в создании 15 таких ферм в Приморье, каждая - на три тысячи голов. По его словам, основный вопрос пока остается нерешенным - нужна земля, которая сможет обеспечивать качественными кормами фермы. В администрации края обещали найти участки.

Приморье пробилось в первую десятку регионов, показавших наибольший рост в Национальном рейтинге инвестклимата

- Мы заинтересованы в создании подобных молочных производств. Это гарантия занятости населения, оборота сельхозземель, выпуска продукта с добавленной стоимостью и, конечно, экспортная составляющая. Очень важно, что рядом есть рынок сбыта. Кроме того,мы ощущаем поддержку со стороны глав государств, - заявил губернатор.

В предварительном соглашении с китайской стороной говорится о создании молочного кластера в Приморском крае. Документ трехсторонний - к нему присоединилось Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта. По масштабу задуманного проект международного сельхозхолдинга очень серьезный. Считается, что в аграрном секторе страны такого еще не было.

Япония - один из ключевых партнеров

Сотрудничество Приморья с Японией обсуждали на ПМЭФ-2019. Развитие отношений между соседями происходит не только в традиционных отраслях, новые проекты появляются в таких областях, как медицина, градостроительство и инфраструктура, сельское хозяйство, IT и цифровая экономика. Более того, происходит активизация отношений благодаря постоянным двусторонним контактам на высшем уровне.

Сегодня торговый оборот между Приморским краем и Японией составляет около 700 миллионов долларов. В российском регионе работает 30 японских компаний, каждая видит здесь перспективу. Шесть уже стали резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

- Мы встречались с японскими губернаторами. Они высказали пожелание развивать портовые мощности, ускорять оборот грузов между Японией и Центральной Россией до 15 дней. В ближайшее время крупные приморские компании подпишут контракты для организации этой работы, - говорит Олег Кожемяко.

Общий турпоток в Приморье в 2018 году составил 4,5 миллиона человек, из них иностранных туристов более 650 тысяч

Губернатор напомнил, что в рамках четвертого Восточного экономического форума администрация Приморского края совместно с японскими компаниями заключила меморандум о взаимопонимании по вопросам развития проекта в области возобновляемых источников энергии с использованием ветра. Документом предусматривается установка на острове Попова двух ветроэнергетических установок и строительство новой дизельной электростанции, а также необходимой сетевой инфраструктуры. Работа начнется в ближайшее время.

Еще один проект по созданию уникальной энергетической системы с использованием передовых японских технологий уже действует на острове Русский - это мини-ТЭЦ "Центральная", которая стала первым энергообъектом в России, использующим турбины Kawasaki.

Активно развивается авиасообщение между Приморским краем и Японией, работает ежедневная регулярная авиалиния Владивосток - Токио. С декабря 2018 года запущен рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Владивосток - Саппоро. Подписано соглашение о полетах в Приморье с японской авиакомпанией ANA.

- Безусловно, проекты, которые способствуют развитию туризма, мы приветствуем и будем поддерживать, - резюмировал глава региона.

Ставят рекорды

За первый квартал текущего года количество зарубежных граждан, посетивших Приморский край, выросло более чем на 30 процентов, превысив 150 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число въехавших из КНР увеличилось на 133 процента, из Южной Кореи - на 138.

Неудивительно, что на ПМЭФ губернатор края уделил особое внимание развитию туристической отрасли Приморья, приняв участие в работе секции по обсуждению основных принципов формирования туристско-рекреационных зон. Он был приглашен как руководитель региона, чья практика была признана наиболее успешной.

Схема строительства двух мостов ВКАДа на остров Елены и с него на остров Русский. Круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. В этом году край посетят 15 пассажирских лайнеров. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

По словам Олега Кожемяко, общий турпоток в Приморье в 2018 году составил 4,5 миллиона человек, из них иностранных туристов более 650 тысяч. Участникам сессии было интересно узнать, что на азиатских туристических рынках Владивосток позиционируется как ближайший европейский город - культурная, деловая и гастрономическая столица Дальнего Востока России. Олег Кожемяко коснулся и контроля въезда туристов на территорию РФ.

- Электронная виза - хороший драйвер роста туризма, однако динамика достигается в совокупности с несколькими составляющими продвижения, - сказал он.

Глава Приморья предложил распространить действие электронной визы на другие территории и увеличить разрешенный срок пребывания по ней до 14-16 суток, установить возможности въезда и выезда через различные регионы Дальнего Востока.

В стремлении нарастить объем турпотока Приморский край старается продвигать свои возможности на отечественном и зарубежных рынках. Например, проводятся ознакомительные программы - фам-туры для туроператоров, авиационных и круизных компаний и блогеров. Так, одним из самых ощутимых результатов их стало привлечение в край новых авиаперевозчиков. В 2018 году решение о начале работы в Приморье приняли пять иностранных авиакомпаний (четыре южнокорейских и одна китайская). В этом году к ним присоединятся еще две авиакомпании из КНР, а японская ANA решила начать полеты во Владивосток в марте 2020 года.

Пригласите теледоктора

Технология, которая позволяет удаленно проводить консультации с врачами из крупных больниц, получила название "телемедицина". Это часть краевой государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края". На нее в регионе большие надежды.

На ПМЭФ Олег Кожемяко, глава компании Philips Франс Ван Хаутен и генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов обсудили повышение доступности медицинской помощи в Приморье, внедрение IT-решений для усовершенствования работы лечебно-профилактических учреждений края.

- Задачи перед здравоохранением Приморья стоят серьезные - необходимо снижать смертность, повышать квалификацию специалистов, развивать телемедицину. Мы приветствуем приход в регион компании, которая готова предложить свои проекты в этом направлении, - изложил аргументы в пользу телемедицины губернатор.

По словам Максима Кузнецова, Philips готова к кооперации и может предоставить современные возможности телемедицины, которые могут быть востребованы в крае. Представители компании также выразили готовность открыть в рамках нацпроекта "Здравоохранение" учебный компьютерный класс на базе Владивостокской краевой больницы №2. Это позволило бы повышать квалификацию кадров, обучать студентов и аспирантов по курсу "Лучевая диагностика", "Радиология" и прочим направлениям подготовки, а также проводить мастер-классы и семинары для специалистов в этой области.

В дальнейшем стороны планируют совместными усилиями расширить доступ жителей региона к высококачественной медицинской помощи.

Закольцевали планы

На полях ПМЭФ глава Приморского края Олег Кожемяко с руководством государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) и АО "ИнфраВЭБ" подписали соглашение о подготовке и реализации инвестпроекта "Владивостокская кольцевая автомобильная дорога" (ВКАД).

Схема строительства двух мостов ВКАДа на остров Елены и с него на остров Русский. Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов

Ранее идею модернизации транспортной инфраструктуры столицы Дальнего Востока, в частности, строительство моста на остров Русский через остров Елены, поддержал глава государства. По словам Олега Кожемяко, подписанное соглашение дает возможность начать работу над проектом ВКАД.

- Будут готовиться предложения, расчеты, в том числе по стоимости. А также прорабатываться механизмы применения государственно-частное партнерства, чтобы уже в этом году начать проведение конкурсных процедур по обоснованию цены первого этапа - строительства моста на остров Елены. А в следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа, - сообщил губернатор.

По словам председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко, жители региона получат трассу, которая улучшит транспортную ситуацию и позволит вывести транзитный трафик из населенных пунктов. А генеральный директор АО "ИнфраВЭБ" Юрий Корсун заверил, что при реализации проекта во Владивостоке будут использованы передовые и инновационные технологии.

- Развитие транспортной инфраструктуры соответствует приоритетам ВЭБ РФ. Структурирование проекта предполагается на принципах государственно-частного партнерства. "ИнфраВЭБ" готово оказать содействие в привлечении частного капитала для его финансирования, - сказал Юрий Корсун.

Важно

Национальный рейтинг формируется на основе опросов бизнесменов, которые по 44 показателям оценивают, насколько просто, удобно и быстро можно получить государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией и ведением бизнеса.

Кстати

В Приморье на реализацию национальных проектов в 2019 году ассигновано 10,3 миллиарда рублей, из них 6,9 миллиарда - средства федерального бюджета.

Прямая речь

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- "Демография" - один из главных нацпроектов, который должен остановить отток населения. Для этого за два-три года в Приморском крае нужно создать комфортные условия для проживания и работы выпускникам вузов и тем, кто приехал в Приморье трудиться. Должно быть сочетание социальной политики и экономики. Это даст возможность прирастать населению Приморского края.