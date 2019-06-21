Администрацию Приморского края преобразуют в правительство

В Приморье стартовал подготовительный этап обсуждаемой в течение последнего года реорганизации администрации края.

Как рассказала первый вице-губернатор региона Вера Щербина, которую губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал главным кандидатом на пост главы правительства, рабочая группа сформировала свои предложения. Их сейчас обсуждают в органах исполнительной власти. Уже в этом месяце изменения в Устав Приморья направят на рассмотрение в Законодательное собрание края. До сентября планируется принять все нормативные документы, чтобы затем на абсолютно законных основаниях приступить к формированию бюджета будущего года. Новая структура - правительство региона - должна заработать 1 января 2020-го.

Количество новых ветвей исполнительной власти называть пока преждевременно, но уже сейчас ясно, что министерствами станут крупные департаменты, большинство из которых имеет подведомственную сеть. В Приморье появятся министерства здравоохранения, культуры, образования, строительства, финансов и другие.

В прежнем статусе останутся инспекции, например, по охране объектов культурного наследия края, а также обеспечивающие структуры - департамент гражданской службы или бюджетного учета.

"Во всех крупных субъектах Дальнего Востока правительства уже действуют и хорошо себя зарекомендовали"

Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья станет заниматься стратегией развития края, плотнее работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Оно в свою очередь будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни людей, достижение целевых показателей национальных проектов.

- Сейчас перед руководством и органами исполнительной власти края стоят совсем другие задачи - более масштабные и стратегически важные, поэтому нам необходимо поднять статус органов власти. Во всех крупных субъектах Дальнего Востока правительства уже действуют и хорошо себя зарекомендовали, - отмечает Вера Щербина.

Помимо изменения статуса будет меняться система оплаты труда - за счет стимулирующих выплат, которые чиновники будут получать в случае достижения целевых показателей.

- Задумка была в том, чтобы поднять заработную плату тем, с кого мы спрашиваем, чтобы найти на рынке конкурентоспособных специалистов, - объясняет вице-губернатор.

При этом дополнительных затрат на преобразование администрации Приморья в правительство не потребуется. Такое условие поставило региональным властям Министерство финансов РФ.

Как отмечает Вера Щербина, задачи выставить кого-то за дверь нет, нужно провести структурные реформы внутри ведомств.

- Приведу пример. В прошлом году после обращения губернатора нам из федеральной казны на погашение кредиторской задолженности больниц выделили почти миллиард рублей. Но сейчас мы снова видим, что она растет. В некоторых медучреждениях достигает 15-16 и даже 28 миллионов рублей. Почему? Больницы финансирует Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Но деньги медики должны заработать. Так, ТФОМС платит медучреждению за каждого пациента, прошедшего диспансеризацию. В прошлом году больницы недополучили 338 миллионов рублей только по одному этому направлению, - приводит данные вице-губернатор.

Между тем национальный проект "Здравоохранение" предусматривает сокращение смертности, рост продолжительности жизни, есть и другие целевые показатели. Но одними декларативными мерами улучшения не достигнуть - нужно выявлять заболевания на ранних стадиях, грамотно лечить. В рамках реализации в крае государственной программы "Развитие здравоохранения" будут внедряться элементы цифровизации, телемедицина, особенно там, где не хватает узких специалистов. Кроме того, за результаты должны отвечать конкретные люди, и уже ясно - большее финансирование получит то медучреждение, где будут лучше результаты.

Кстати

За инвестициями присмотрят

В правительстве Приморья планируется создать министерство по инвестиционному развитию, которое будет образовано путем объединения департаментов промышленности и торговли. Ожидается, что новое министерство будет помогать предприятиям при модернизации, оздоровлении производства, а также выполнять ряд контролирующих функций.

Так, в этом году горно-химическая компания "Бор" получит из краевого бюджета 500 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на оплату электроэнергии. При этом собственные высвободившиеся средства предприятие сможет направить на покупку оборудования. Если деньги будут использованы эффективно, власти продолжат оказывать поддержку.

Тем временем

Будут арендные дома

В рамках национального проекта "Демография" в Приморье разработана программа строительства арендного жилья. За три года в крае появится 1,8 тысячи квартир для бюджетников. Сейчас идет поиск земельных участков, затем начнется подготовка документации. Первые 300 жилых помещений планируется сдать уже в будущем году.

- Мы установили этот целевой показатель, но я не думаю, что на этом остановимся, - говорит Вера Щербина. - Программа в первую очередь предназначена для того, чтобы удержать молодых людей в крае. Решение квартирного вопроса, как показывает опыт других субъектов, однозначно дает сокращение оттока населения.

Аренда такого жилья будет в два раза ниже рыночной, но самое главное - часть затрат на коммерческий наем возьмут на себя организации, где работают специалисты бюджетной сферы. Врачам и учителям нужно будет вносить остальную часть денег за аренду и оплатить коммунальные услуги. Если обитатель арендного жилья уволится из бюджетной организации, то из льготной квартиры его не выгонят, правда, оплачивать стоимость найма придется самому.