Новости

Как встречают в мире летнее солнцестояние 11:37
МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном 11:35
В Приморье из пробитых баков теплохода в море вылилось топливо 11:29
Московские врачи открыли "горячую линию" по вопросам качества хлеба 11:28
У преемника "Буханки" будет социальная модификация 11:28
В выходные в центре Москвы перекроют ряд улиц 11:15
ФСБ сообщила об увеличении трафика на границе Крыма с Украиной 11:08
В МИД РФ назвали протесты в Грузии спланированной провокацией 11:03
Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве в июне 10:57
Под Тверью восемь человек пострадали из-за заснувшего водителя 10:56
Социологи: Треть девушек ходит на свидания ради бесплатного ужина 10:49
США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана 10:45
Открытие навигации по Каналу имени Москвы перенесли из-за протечки 10:45
В Приангарье туристы 10 км пронесли на руках раненого олененка 10:43
В Петербурге скончался известный омский кардиолог 10:38
Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем 10:37
На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета Ми-2 10:36
В Рыбинске двухлетняя девочка получила серьезные травмы на батуте 10:30
В Новосибирской области мужчину осудили за гибель пятерых детей 10:30
В Омске скончалась писательница Виктория Луговская 10:23
Лукашенко пожелал спортивной удачи белорусской команде на II Европейских играх 10:15
Названы лучшие города РФ для скейтбординга 10:12
Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток 10:09
Самолет из Екатеринбурга со второго раза долетел до Тюмени 10:04
ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
21.06.2019 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем

Текст: Инесса Доценко
Фото: ФГБУ "Земля леопарда" Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

В национальном парке "Земля леопарда" (Приморский край) в объективы фотоловушек попала самка леопарда, известная под именем Памела.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
"Крестница" Стивена Сигала леопардесса Борте снова стала мамой

Сюрпризом для научных сотрудников парка стало присутствие на снимках детеныша леопардессы. На фото он копирует поведение матери, точно повторяя ее движения.

- Повторение за матерью - естественная форма обучения у животных, - приводит сайт учреждения слова Анны Виткаловой, начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". - Если в первые месяцы жизни детеныш зависит от матери, главным образом нуждаясь в ее молоке, то последующий период совместной жизни необходим ему для обучения важным навыкам. Обмен метками, выслеживание добычи, охота - всему этому котята учатся на примере матери. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.

Leo 38F "проснулась знаменитой" и стала Памелой после того, как в декабре 2015 года ее нарекла своим именем актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон. Сертификат Хранителя леопарда она получила в Кремле из рук спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Фото: iStock
В Приморье фотоловушка сняла процесс тигриного "селфи"

Пятнистая "крестница" актрисы осторожна и попадает в фотоловушки довольно редко.

Впервые камеры зафиксировали ее с котенком в 2017 году. А в конце 2018-го стало известно, что у леопардессы появился второй выводок.

Судя по всему, сопровождающий сегодня хищницу детеныш - из этого помета, малышу около десяти месяцев. Его пол ученым определить пока не удалось.

"Ожидается, что до конца года детеныш отделится от матери и приступит к самостоятельной жизни, после чего при очередном попадании в объективы камер ему будет присвоен индивидуальный номер в базе ФГБУ "Земля леопарда", - сообщается на сайте учреждения.

Кстати

Национальный парк "Земля леопарда" - единственное место в РФ, где обитают сразу четыре дикие кошки: дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Нацпарк был образован постановлением правительства Российской Федерации 5 апреля 2012 года. Фотомониторинг - главный метод изучения дальневосточного леопарда. В парке действуют более 400 фотоловушек. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном
В Госдуме рассказали о цели провокации в Тбилиси
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Президент Чехии предложил Украине смириться с возвращением Крыма в РФ
Назван самый смертельный вид рака в России