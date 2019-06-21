Камеры запечатлели пятнистую "крестницу" Памелы Андерсон с детенышем

В национальном парке "Земля леопарда" (Приморский край) в объективы фотоловушек попала самка леопарда, известная под именем Памела.

Сюрпризом для научных сотрудников парка стало присутствие на снимках детеныша леопардессы. На фото он копирует поведение матери, точно повторяя ее движения.

- Повторение за матерью - естественная форма обучения у животных, - приводит сайт учреждения слова Анны Виткаловой, начальника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". - Если в первые месяцы жизни детеныш зависит от матери, главным образом нуждаясь в ее молоке, то последующий период совместной жизни необходим ему для обучения важным навыкам. Обмен метками, выслеживание добычи, охота - всему этому котята учатся на примере матери. Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.

Leo 38F "проснулась знаменитой" и стала Памелой после того, как в декабре 2015 года ее нарекла своим именем актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон. Сертификат Хранителя леопарда она получила в Кремле из рук спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Пятнистая "крестница" актрисы осторожна и попадает в фотоловушки довольно редко.

Впервые камеры зафиксировали ее с котенком в 2017 году. А в конце 2018-го стало известно, что у леопардессы появился второй выводок.

Судя по всему, сопровождающий сегодня хищницу детеныш - из этого помета, малышу около десяти месяцев. Его пол ученым определить пока не удалось.

"Ожидается, что до конца года детеныш отделится от матери и приступит к самостоятельной жизни, после чего при очередном попадании в объективы камер ему будет присвоен индивидуальный номер в базе ФГБУ "Земля леопарда", - сообщается на сайте учреждения.

Кстати

Национальный парк "Земля леопарда" - единственное место в РФ, где обитают сразу четыре дикие кошки: дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Нацпарк был образован постановлением правительства Российской Федерации 5 апреля 2012 года. Фотомониторинг - главный метод изучения дальневосточного леопарда. В парке действуют более 400 фотоловушек. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.