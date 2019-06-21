В прошлом году глава края Олег Кожемяко инициировал принятие отдельного закона о поддержке многодетных. Документ объединил все выплаты прошлых лет и новые меры поддержки. Кроме того, было предусмотрено увеличение размера некоторых выплат. В действие закон вступил 1 января.

Раздвинули рамки

Благодаря новому закону введена выплата в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка из многодетной семьи. На подготовку к школе родители, имеющие несколько детей, получат компенсацию до пяти тысяч рублей на каждого ученика. Увеличен размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Раньше возвращали 30 процентов расходов на коммуналку, а с нового года - 50. Еще многодетные освобождены от взносов на капитальный ремонт и от транспортного налога.

- Но самое важное, на мой взгляд, - закон изменил требования к доходу семьи при назначении мер соцподдержки. Ранее он не должен был превышать величину одного прожиточного минимума на человека. По новым правилам меры социальной поддержки положены многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума, - говорит Наталья Лунь.

Это позволило материально поддержать большее количество семей с детьми.

Большой семье - льготы на жилье

Администрация Приморского края продумала и меры материальной поддержки семей, где не менее пяти детей. Или не менее трех, если у одного из них есть инвалидность. Такие приморцы имеют право получить финансовую поддержку на приобретение квартиры или строительство дома.

Размер денежной выплаты рассчитывается на каждого члена семьи, которому положено по 18 квадратных метров, и средней рыночной стоимости "квадрата" в Приморском крае, устанавливаемой минстроем России. Во втором квартале текущего года она составила 49,9 тысячи рублей.

Чтобы получить выплату, семья должны встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий в том муниципалитете, где имеет постоянную регистрацию. Далее следует обратиться в "Единое социальное окно" или МФЦ по месту жительства. Кстати, купить или построить жилье можно в любом районе независимо от регистрации.

…и миллион на покупку авто

Весной Олег Кожемяко пообещал изыскать возможность помочь многодетным семьям с шестью и более детьми в приобретении автомобиля. Соответствующие изменения внесены в закон о социальной поддержке граждан.

- Предусмотрены два этапа. Прежде всего оба супруга должны подать заявления и необходимые для выплаты документы. Затем представить документ, подтверждающий куплю-продажу транспортного средства. Краевой бюджет компенсирует стоимость семейного автомобиля, но не более одного миллиона рублей.

Тем временем

За "автомиллионом" обратились более 30 семей.

На заметку

Все документы, касающиеся мер соцподдержки граждан, публикуются на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края. За разъяснениями можно обратиться в "Единые социальные окна".