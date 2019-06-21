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21.06.2019 05:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семьи погибших при крушении Як-18 под Хабаровском получили по миллиону

Текст: Юлия Гарднер

Родным летчиков, которые погибли при падении Як-18 под Хабаровском, власти региона выплатили по одному миллиону рублей.

- Одна семья проживает в другом регионе, ей деньги перечислены почтой, - рассказал РИА Новости представитель администрации Хабаровского района.

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Напомним, легкомоторный частный двухместный самолет Як-18 упал 27 апреля 2019 года близ аэродрома Калинка под Хабаровском. Погибли организатор акции "Бессмертная эскадрилья", президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец воздушного судна Сергей Ланкин.

Расследуется уголовное дело. СК рассматривает две версии катастрофы: ошибку пилотов и техническую неисправность самолета.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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