Семьи погибших при крушении Як-18 под Хабаровском получили по миллиону

Родным летчиков, которые погибли при падении Як-18 под Хабаровском, власти региона выплатили по одному миллиону рублей.

- Одна семья проживает в другом регионе, ей деньги перечислены почтой, - рассказал РИА Новости представитель администрации Хабаровского района.

Напомним, легкомоторный частный двухместный самолет Як-18 упал 27 апреля 2019 года близ аэродрома Калинка под Хабаровском. Погибли организатор акции "Бессмертная эскадрилья", президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец воздушного судна Сергей Ланкин.

Расследуется уголовное дело. СК рассматривает две версии катастрофы: ошибку пилотов и техническую неисправность самолета.