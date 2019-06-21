Ученые рассказали о состоянии вывезенных из "китовой тюрьмы" косаток

Две косатки и шесть белух, которых везут из приморской "китовой тюрьмы" в Хабаровский край, чувствуют себя хорошо.

- Состояние животных, по словам ветеринаров, в настоящий момент хорошее, впереди плановая остановка в Хабаровске для смены воды в контейнерах, - сообщил РИА Новости сотрудник Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Напомним, первую партию животных вчера погрузили в машины и повезли к месту выпуска в Охотском море. Сегодня они прибудут в краевой центр.

Справка "РГ"

В приморской бухте Средняя больше полугода находились десять косаток и 87 белух. Их выловили для продажи в зарубежные океанариумы. К законности их отлова и условиям содержания появилось много вопросов. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.