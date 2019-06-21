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21.06.2019 05:32
Проект: В регионах

Дорожный просвет

Какие мосты и участки приморских дорог приведут в порядок в этом году
Текст: Вадим Иванский
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 133(7891)
По новому мосту через реку Литовка на автомобильной дороге Артем - Находка - порт Восточный открыли движение в тестовом режиме. На этом переходе транспорт идет в сторону Владивостока, движение в противоположном направлении организовано по временному сооружению.
Идет бетонирование скоростной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Идет бетонирование скоростной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Идет бетонирование скоростной трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Связать берега

Несколько пролетов старого моста через Литовку обрушились в феврале 2016 года после проезда большегруза. Его вес сооружение не выдержало. Новый мост построен по современным стандартам, с расчетной нагрузкой 14 тонн на ось. Каждая из двух его полос по 3,75 метра в ширину, есть также двухметровые полосы безопасности. Общая длина сооружения вместе с подходами - 760 метров, самого моста - 144. При строительстве были учтены повышенные гидрологические требования, использовались балки пролетного строения с преднапряженной арматурой, повышающие срок службы сооружения. Капитальный ремонт этому мосту потребуется не раньше, чем через 70 лет.

По данным генерального подрядчика - "Примавтодора", до конца июня планируется выполнить монтаж шумозащитных экранов и освещения на мосту, установить ограждения и сделать тротуары. Потом строителям предстоит разобрать временный мост через Литовку.

Директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Свяченовский пообещал, что к 1 июля запустят движение еще по двум новым мостам - через реки Крыловка и Кроуновка. Первый дождался запланированной реконструкции, второй же пришлось возводить заново после обрушения в 2015 году. Тогда в Приморье было сильное наводнение. По мосту прошел отряд спасательной техники, и сооружение рухнуло. Строители неоднократно наводили временную переправу, но при сильных дождях ее смывало.

При возведении нового моста, как и в случае с мостом через Литовку, учли и повышенные гидрологические требования, и стандарты современных грузоперевозок. Длина сооружения - 121 метр, подходов - 850. Оно будет иметь две полосы движения и тротуары, удобные для маломобильных людей.

В нынешнем году планируется начать строительство мостового перехода на третьем километре автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Губерово. Помимо этого, дорожники приступят к реконструкции мостового перехода через реку Артемовка на 28-м и 50-м километрах автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный, в районе реки Смолянинка.

По словам Виктора Свяченовского, строительство мостов в Приморье будет продолжено - сейчас идут конкурсы на проектирование и строительство новых. Так, проект перехода через Осиновку будет готов к концу сентября, строить же его начнут в декабре, а введут в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. В ближайшее время начнется сооружение временного моста, движение по которому пустят в конце июня. Проектирование перехода через реку Соколовка завершат в ноябре, а еще через год объект сдадут в эксплуатацию. В сентябре 2020 года планируется открыть движение и по мосту через Артемовку. Виктор Свяченовский назвал срок сдачи моста через Лабогу - декабрь этого года. Приступить к работам строители обещают в середине лета.

Всего в 2019 и 2022 годах проектную документацию разработают для 128 объектов, которые будут построены или реконструированы до 2025 года.

Больше 100 километров дорог

В этом году дорожникам Приморья предстоит отремонтировать 114 километров автотрасс.

Виктор Свяченовский отметил, что ямочный ремонт в Приморье уже начался: заключены контракты на 68 километров, бригады зашли на объекты. Основные участки, где идут работы: Раздольное - Хасан, Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Прилуки - Усачево, Осиновка - Рудная Пристань, Михайловка - Дальнее, Ракитное - Маревка, Душкино - Ливадия - Анна с подъездом к Южно-Морскому, а также трасса Артем - Находка - Порт Восточный, которая является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Здесь сразу на двух участках заняты 230 единиц техники и около 1200 специалистов, 80 процентов которых - приморцы.

Самый большой объем дорожных работ намечен в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации

Основной объем ремонта планируется завершить в августе. Первый этап проекта - участок в районе Артема протяженностью 18 километров - был сдан в 2016-м. К концу 2020 года на новой трассе появятся три транспортных развязки - в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада протяженностью почти два километра.

Как отметила побывавшая на строительстве вице-губернатор Приморья Елена Пархоменко, эта дорога очень важна для развития Приморья и будет способствовать росту экономики всего Дальнего Востока:

- Она свяжет не только крупные порты края, но и станет международным транспортным коридором, который обеспечит постоянный поток грузов других регионов, в том числе иностранных, прежде всего китайских, через Приморье, - подчеркнула Елена Пархоменко.

Дороги по нацпроекту

В этом году Приморский край присоединился к национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В его рамках до 2024 года отремонтируют свыше 320 километров дорог регионального и местного значения. Общий объем финансирования превысит 12,5 миллиарда рублей. В 2019-м планируется отремонтировать 81 километр автотрасс.

Самый большой объем работ намечен в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации - Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. Так, в дальневосточной столице приведут в порядок 15 улиц - Луговую, Вилкова, Добровольского, Калинина, Сахалинскую, Кирова, Нижнепортовую и другие. На улице Олега Кошевого над оживленным участком дороги в сторону острова Русский построят виадук. Он позволит развести пешеходов и автомобили по разным уровням и снизить аварийность.

Сегодня работы уже идут на девяти из 15 объектов. Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, первой к ремонту улиц Добровольского и Сахалинской приступила компания "Строй Сити".

- В прошлые годы она зарекомендовала себя хорошо, поэтому надеемся, что и в этом выполнит все работы быстро и качественно, - отметил руководитель управления Сергей Макаров.

Отремонтируют также 19 километров краевых дорог на трассах Артем - Находка - Порт Восточный, Раздольное - Хасан, Сибирцево - Жариково - Комиссарово.

Кстати

Общий объем субсидий муниципалитетам на дорожное хозяйство в этом году составил 4,5 миллиарда рублей. Кроме того, бюджет края выделил 520 миллионов рублей предприятию "Примавтодор" на приобретение дорожной техники.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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