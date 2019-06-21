Приморский край, как и все российские регионы, в этом году приступил к реализации национального проекта "Демография", предусматривающего выплаты семьям при рождении детей. В регионе введены 26 мер семейной поддержки. На это из бюджета края ассигновано почти 4,3 миллиарда рублей.

Молодым с первенцем

На совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ прозвучал призыв к региональным властям - вводить меры для повышения рождаемости вдобавок к федеральным программам. Поэтому еще в феврале в Приморье приняли краевой закон о единовременной выплате всем семьям, в которых родился первый малыш.

- Ее размер - два детских прожиточных минимума, почти 27,4 тысячи рублей. Важно, что такая мера поддержки положена всем, независимо от уровня дохода семьи, - говорит заместитель директора департамента труда и социального развития края Наталья Лунь.

За первые пять месяцев текущего года выплату получили более 770 родителей первенцев.

Еще на стадии работы над законопроектом губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил дополнительно поддержать молодые семьи. По словам вице-губернатора Ирины Медведевой, нужно стимулировать женщин рожать в более раннем возрасте. Так появилась краевая доплата в 22,6 тысячи рублей мамам от 18 до 25 лет.

Многие молодые семьи получают сразу 50 тысяч рублей, когда к выплате на первенца добавлена материнская доплата.

Региональный маткапитал

Еще одна мера социальной поддержки, введенная в этом году, адресована семьям, где родился второй ребенок. Это региональный материнский капитал, размер которого - 30 процентов федерального. В 2019-м он составил 135,9 тысячи рублей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Но нужно иметь в виду, что право на региональный материнский капитал может быть реализовано только спустя год со дня рождения ребенка.

- Однако на улучшение жилищных условий и получение дошкольного образования региональный материнский капитал можно использовать, не дожидаясь истечения этого срока, - объясняет Наталья Лунь.

За первые пять месяцев этого года выплату получили более 770 родителей первенцев

Не секрет, что многие семьи планируют пополнение, исходя из возможностей семейного бюджета. Есть надежда, что появление регионального капитала будет с энтузиазмом воспринято молодыми жителями Приморья, которые пересмотрят свои планы рождения детей.

За третьего и последующего

Ежемесячная выплата семьям, в которых родился третий ребенок, была введена в Приморье с 2013 года, но родители могли оформить ее лишь один раз. Если в семье появлялся четвертый и последующий дети, то на них эта мера поддержки не распространялась.

В администрации края такую ситуацию посчитали несправедливой и предложили депутатам Заксобрания региона внести изменения в статью 8 закона "О социальной поддержке многодетных семей…". Ежемесячную выплату в размере детского прожиточного минимума можно будет оформить на остальных малышей. Профильный комитет краевого парламента поправку поддержал, скорее всего, депутаты одобрят ее на очередной сессии.

- Эту выплату получают семьи с российским гражданством, в которых доход на каждого члена не превышает величину среднедушевого дохода населения. В этом году в Приморье он составляет 33155 рублей. Необходимость регулярного - раз в полгода - подтверждения дохода вызывала нарекания у родителей. Мы упростили порядок, теперь переоформлять пособие нужно лишь раз в год, - говорит Наталья Лунь.

Кстати

Благодаря реализации государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", около тысячи семей с начала года обратились за ежемесячной выплатой на третьего (или последующего) ребенка. Сегодня получателями этой меры соцподдержки в крае являются почти восемь тысяч многодетных семей.