Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Памятную доску в честь визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшего в этом году, установили во Владивостоке, сообщает приморское региональное отделение "Единой России".

Ее расположили напротив другой мемориальной доски, установленной несколько лет назад в честь посещения в 2002 года Дальнего Востока предыдущего лидера КНДР - Ким Чен Ира.

Как рассказал руководитель Международного партийного центра "Единой России" Игорь Хрущев, открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он являлся на протяжении многих лет.

В церемонии участвовали представители Генерального консульства КНДР, руководство МИД в Приморье и другие.

Глава Северной Кореи побывал в Владивостоке в конце апреля. Он прибыл на бронепоезде, и совершал поездки по городу на специально привезенном лимузине. Во время переговоров во Владивостоке с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему посетить КНДР в удобное президенту РФ время.