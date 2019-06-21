Александр Самедов покинул ФК "Крылья Советов"

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов покинул команду в связи с истечением срока контракта, передает ТАСС. О том, где футболист продолжит свою карьеру, пока не сообщается.

"Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались. Разошлись абсолютно нормально", - так футболист прокомментировал свой уход.

Напомним, что за плечами у Самедова - выступления за сборную РФ (53 матча), а на клубном уровне - игры за "Крылья Советов", а также столичные "Спартак", "Локомотив", "Москва" и "Динамо". В составе красно-белых он выигрывал золото РПЛ.